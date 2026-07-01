Netflix: la atrapante serie argentina que tiene 8 capítulos y es el mejor plan para estos días fríos

Con una trama compacta que une política, violencia y deporte, la ficción local se posiciona como una opción ideal para maratonear.

Con solo ocho entregas, la ficción policial se mantiene entre los contenidos recomendados del gigante del entretenimiento. / Netflix

Las ficciones de origen nacional continúan ganando espacio y sumando reproducciones en las carteleras de streaming gracias a sus temáticas ligadas a la idiosincrasia local. En esta oportunidad, la atención de los usuarios se concentra en Puerta 7, una de las propuestas dramáticas más intensas del catálogo de Netflix.

La actriz Dolores Fonzi asume el papel de una profesional decidida a transparentar los manejos del ámbito deportivo. Netflix La miniserie, producida de forma original para la popular plataforma de entretenimiento, cuenta con una extensión ideal para consumir en pocos días, sumando un total de ocho episodios llenos de suspenso y giros narrativos.

De qué va Puerta 7, ya un clásico argentino en streaming La historia se adentra de lleno en el complejo engranaje que une el fervor deportivo con los delitos de las hinchadas radicales. "Un hincha de Ferroviarios Fútbol Club muere al ser apuñalado durante un partido, y sus amigos buscan venganza. Diana, activista de una ONG, recibe una oferta de trabajo", detalla la sinopsis sobre la mecánica inicial de la obra.

Puerta 7 retrata de manera descarnada los lazos de la política partidaria con las cúpulas de las organizaciones de hinchas. Netflix El rol protagónico de la serie está a cargo de Dolores Fonzi, quien encarna a una mujer con un fuerte temperamento profesional. Su objetivo principal dentro del relato consiste en erradicar los nichos de corrupción instalados en los clubes, enfrentándose a las redes que manejan el negocio del paravalanchas.