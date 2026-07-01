La emotiva película oculta en Netflix que te hará replantearte toda tu vida

Si quieres una historia real y transformadora, tienes que ver esta película oculta en Netflix. Dura dos horas.

Netflix esconde verdaderos tesoros que sacuden las emociones más profundas. Esta película dramática se aleja por completo de los efectos especiales para centrarse en la cruda realidad del abandono.

Netflix y una lección de perdón que revoluciona la plataforma "Una carta a mi juventud" narra la historia de Kefas, un adolescente conflictivo que vive en un orfanato y descarga su furia contra las reglas establecidas. Todo cambia con la llegada de Simon, un nuevo y reservado cuidador que decide no responder con castigos ante las provocaciones del joven.