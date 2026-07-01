Netflix cambió las reglas y limitó cuentas compartidas: de qué se trata

Netglix dio un paso en su estrategia de control y exige que cada perfil secundario se asocie a una dirección de correo electrónico.

Netflix comenzó a implementar a nivel global un sistema de credenciales individuales por usuario. Aunque la cuenta principal sea la misma, cada miembro de la casa deberá iniciar sesión con su propio e-mail.

Netflix: los cambios Tras las últimas subas en sus abonos mensuales y el bloqueo a los hogares múltiples, la compañía de streaming dio un paso más en su estrategia de control: ahora exige que cada perfil secundario esté asociado a una dirección de correo electrónico única e independiente.

Hasta el momento, el titular de la cuenta proporcionaba su mail y contraseña general, y el resto de los integrantes simplemente seleccionaba su nombre al ingresar. Con este cambio tecnológico, ese acceso directo se termina y cada persona pasará a tener sus propias credenciales de inicio de sesión.

La medida, que ya venía siendo reportada con desconcierto por varios usuarios en foros como Reddit tras sufrir bloqueos temporales en sus accesos, ya es una realidad oficial. La propia plataforma de streaming confirmó que el despliegue de esta actualización comenzó a regir a escala mundial a mediados de junio.

La plataforma justifica la modificación bajo una premisa de comodidad y seguridad. En los avisos enviados a las pantallas de los suscriptores, se detalla que la asignación de un mail propio facilitará el ingreso al sistema, agilizará la recuperación de contraseñas olvidadas y permitirá recibir recomendaciones de contenido personalizadas de forma directa.