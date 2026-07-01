Maratón en Netflix: el imperdible drama criminal que dura más de 3 horas

El irlandés, de Martin Scorsese, reúne a Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci en un aclamado drama criminal disponible en Netflix.

Dentro del amplio catálogo de Netflix está El irlandés (The Irishman), una producción estrenada en 2019 y dirigida por Martin Scorsese. La película reúne a varias leyendas del cine estadounidense en un relato que combina crimen, drama y hechos inspirados en personajes reales. Desde su lanzamiento recibió elogios de la crítica y fue considerada una de las obras más importantes de ese año.

La historia sigue a Frank Sheeran, un veterano de guerra que trabaja como camionero y termina involucrándose con la mafia. Con el paso del tiempo se convierte en un hombre de confianza del poderoso jefe criminal Russell Bufalino y desarrolla una estrecha relación con el sindicalista Jimmy Hoffa. A través de sus recuerdos, la película reconstruye décadas de vínculos, negocios ilegales y conflictos dentro del mundo del crimen organizado.

De qué va este drama criminal Basada en el libro I Heard You Paint Houses, de Charles Brandt, la trama explora la versión de Sheeran sobre la desaparición de Jimmy Hoffa, uno de los casos más conocidos de la historia sindical de Estados Unidos. Más allá de los hechos criminales, el film también reflexiona sobre el envejecimiento, la lealtad, la culpa y las consecuencias de las decisiones tomadas a lo largo de una vida.

NETFLIX. El irlandés Netflix El irlandés pertenece al género de drama criminal y tiene una duración de 209 minutos, es decir, tres horas y veintinueve minutos. Aunque su extensión es considerable, la narrativa está dividida en distintas etapas de la vida de los personajes, lo que permite recorrer varias décadas de historia estadounidense.

El reparto reúne a figuras emblemáticas de Hollywood. Robert De Niro interpreta a Frank Sheeran, mientras que Al Pacino da vida a Jimmy Hoffa y Joe Pesci encarna a Russell Bufalino. También participan Harvey Keitel, Ray Romano, Bobby Cannavale, Anna Paquin, Stephen Graham y Jesse Plemons, entre otros actores.