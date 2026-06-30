Tiene solo 8 capítulos: el oscuro thriller psicológico de Netflix que reversiona un clásico de los años 60

Descubre el nuevo thriller psicológico de Netflix, una reinvención de un clásico de 1960 que ya genera expectativas.

Netflix suma una serie de ciencia ficción y suspenso psicológico japonesa-coreana en julio y hay expectativas. El hombre vapor se estrena el 2 de julio y te contamos todo lo que tenés que saber antes de su llegada a la plataforma.

La serie es una reinvención en formato de drama épico de 8 episodios basada en la clásica película de Toho de 1960, The Human Vapor.

La trama inicia tras un incidente en el que una persona explota de forma espontánea durante una transmisión de televisión en vivo. El culpable resulta ser un individuo capaz de transformarse en gas. Frente a esta situación, un detective se adentra en una investigación muy peligrosa y encuentra una red de secretos desagarradora.

El hombre vapor llega con 8 episodios. Archivo La serie llama la atención porque el director surcoreano Yeon Sang-ho, creador de Train to Busan, Hellbound y Parasyte: The Grey, actúa como escritor y productor ejecutivo. Además la dirección está a cargo de Shinzo Katayama reconocido por su trabajo en Gannibal.

Por el momento, la serie ha sido elogiada y muchos la han calificado como un sólido y ambicioso thriller de ciencia ficción que expande al clásico de los 60. Los puntos más destacados son su mezcla de géneros, efectos visuales y la modernización de la trama original.