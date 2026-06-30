La película basada en un escándalo real que está en Netflix

Netflix cuenta en su extenso catálogo con este drama inspirado en un escándalo real de la industria farmacéutica.

Netflix cuenta en su extenso catálogo con El negocio del dolor (Pain Hustlers), una producción estadounidense estrenada en 2023. Dirigida por David Yates, la película combina drama, crimen y humor negro para contar una historia inspirada en hechos reales vinculados a la crisis de los opioides en Estados Unidos.

La trama sigue a Liza Drake, una madre soltera que atraviesa dificultades económicas y busca una oportunidad para mejorar su vida y la de su hija. Cuando consigue trabajo en una pequeña empresa farmacéutica en problemas, su talento para las ventas la impulsa rápidamente al éxito. Sin embargo, pronto descubre que detrás del crecimiento de la compañía existen prácticas poco éticas y una compleja trama de corrupción.

NETFLIX La película está basada en hechos que recuerdan al escándalo protagonizado por la compañía farmacéutica Insys Therapeutics, investigada por sus métodos de promoción de medicamentos opioides. Aunque los personajes son ficticios, la historia toma elementos de ese caso real para mostrar cómo la ambición empresarial y la búsqueda de ganancias pueden tener consecuencias graves para la sociedad.

Dentro de Netflix, El negocio del dolor se presenta como un drama criminal con elementos de sátira. La película explora temas como la desigualdad económica, la ética empresarial y el impacto de la industria farmacéutica en la salud pública. Su duración es de 123 minutos.

El reparto está encabezado por Emily Blunt, quien interpreta a Liza Drake. La acompañan Chris Evans en el papel de Pete Brenner, además de Andy García, Catherine O'Hara, Jay Duplass, Brian d'Arcy James y Chloe Coleman. Tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre de 2023. Posteriormente llegó a algunas salas de cine y debutó en Netflix el 27 de octubre de ese mismo año.