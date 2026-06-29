La miniserie de 6 capítulos que llega a Netflix en julio y promete atrapar a los fans de Agatha Christie

Netflix suma una miniserie de época ambientada en el verano de 1936, un drama de misterio con tintes de romance que recrea la década del 30 y apunta a los fans de Agatha Christie.

La serie de época que está por llegar a Netflix.

Netflix suma una serie internacional en julio y promete conquistar a todos los amantes del drama y romance. Verano del 36 es la nueva miniserie que transporta a los espectadores hacia el pasado con más de 74 decorados y más de 1500 trajes para recrear la década del 30.

La serie ocurre en el verano de 1936, un periodo marcado por tensiones políticas y sociales que cambiarían el destino de Europa. En ese contexto, la miniserie sigue la vida de varios personajes cuyas decisiones están atravesadas por los acontecimientos de su alrededor.

La serie cuenta con 6 episodios donde la burguesía se sorprende por la llegada de trabajadores que disfrutan de sus primeras vacaciones pagadas. En medio de este choque de clases, cuatro mujeres se ven envueltas en el asesinato de un fiscal en el hotel Riviera.

La serie con 6 episodios que llegará en julio. Netflix Por qué es una serie para los amantes de Agatha Christie Los guionistas sostienen que la investigación del caso está basada en la observación, la deducción y las pistas, en un tono muy cercano a las historias de Agatha Christie. Además, la falta de herramientas modernas hace que la trama policial sea más atrapante.

La serie está protagonizada por un cuarteto femenino de gran renombre en Francia, encabezado por Julie de Bona y Sofia Essaïdi, junto a la cantante y actriz Nolwenn Leroy y Constance Gay.