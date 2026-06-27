Está en Netflix, tiene dos temporadas y prepara una tercera: la serie ideal para maratonear

Con dos temporadas disponibles y una tercera en camino, esta serie argentina de Netflix se consolida como la opción ideal para maratonear este fin de semana.

Aquellas personas que quieran pasar el fin de semana con una historia intensa, cargada de acción y drama, tienen en Netflix una de las series argentinas más exitosas de los últimos años: En el barro. La producción rápidamente captó la atención de la audiencia de la plataforma y ya confirmó una tercera temporada.

Dirigida por Sebastián Ortega, En el barro funciona como un spin-off de El Marginal. La ficción tiene como una de sus protagonistas a Gladys Guerra, conocida como "La Borges", la viuda del histórico líder de la familia Borges que apareció en la exitosa serie carcelaria.

Actualmente, En el barro cuenta con dos temporadas y un total de 16 capítulos. Además, Netflix ya confirmó una tercera entrega que llegaría en 2027. Según trascendió, la nueva temporada tendría un cambio de escenario y se desarrollaría en otro establecimiento penitenciario.

Netflix ya confirmó una tercera temporada de En el barro. Instagram @camilasicamila De qué trata En el barro y por qué verla La historia sigue a cinco mujeres que, tras un accidente durante su traslado al penal, comienzan a construir un fuerte vínculo para sobrevivir dentro de La Quebrada, una cárcel de mujeres marcada por la corrupción, las disputas de poder y la violencia cotidiana.

Con un tono oscuro, personajes complejos y el universo narrativo de El Marginal, la serie combina drama, suspenso y acción, convirtiéndose en una de las producciones argentinas más vistas de Netflix.