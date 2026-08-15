Netflix: la miniserie de 7 capítulos basada en un brutal crimen real

Netflix tiene una miniserie basada en un crimen real ocurrido en Texas. Son siete capítulos y está protagonizada por Elizabeth Olsen, Jesse Plemons y Lily Rabe.

Netflix incorporó a su catálogo Amor y muerte (Love & Death), una miniserie estadounidense que combina drama, crimen y suspenso. La producción fue estrenada originalmente en 2023 por HBO Max y está basada en un caso real ocurrido en Texas. La historia tiene como eje a Candy Montgomery, una ama de casa cuya vida cambia por completo después de iniciar una relación extramatrimonial.

La trama transcurre principalmente en Wylie, Texas, durante 1980. Candy lleva una vida aparentemente tranquila junto a su esposo y sus hijos, pero siente una creciente insatisfacción con su rutina. Esa situación la lleva a comenzar un romance con Allan Gore, un hombre de su entorno y también casado. Lo que empieza como una aventura termina desencadenando un crimen que conmociona a la comunidad.

La víctima es Betty Gore, esposa de Allan y amiga de Candy. A partir del asesinato, la historia deja de centrarse solamente en la relación entre los personajes y pasa a mostrar la investigación y el posterior proceso judicial. La serie reconstruye los hechos que llevaron al crimen y también las consecuencias que tuvo para Candy y para las personas de su entorno.

NETFLIX Amor y muerte pertenece al género del drama criminal y está basada en hechos reales. La producción fue creada y escrita por David E. Kelley, mientras que la dirección estuvo a cargo de Lesli Linka Glatter. La historia toma como fuente el libro Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs, de Jim Atkinson y John Bloom.

La miniserie tiene una temporada de siete episodios, con capítulos de 50 minutos aproximadamente. El reparto principal está encabezado por Elizabeth Olsen como Candy Montgomery, Jesse Plemons como Allan Gore y Lily Rabe como Betty Gore. También participan Patrick Fugit, Krysten Ritter, Tom Pelphrey, Elizabeth Marvel y Keir Gilchrist.