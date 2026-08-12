Un hombre se emborrachó tras salir con amigos en Turquía, se perdió y terminó colaborando con el operativo que lo buscaba. La historia dio la vuelta al mundo.

Se emborrachó, se perdió en un bosque y participó en su propio operativo de búsqueda

Lo que comenzó como una salida con amigos terminó convirtiéndose en una de las historias más insólitas de los últimos años. Un hombre se emborrachó y se perdió en un bosque de Turquía. Sin darse cuenta, terminó participando del operativo organizado para encontrar al desaparecido. Lo curioso es que la persona buscada era él mismo.

El protagonista es Beyhan Mutlu, un hombre de 50 años. El episodio ocurrió en 2021, en la provincia de Bursa, al noroeste de Turquía. Después de beber unos tragos y compartir una reunión con amigos, se internó en una zona boscosa y perdió el rumbo. Como no lograban ubicarlo, su familia dio aviso a las autoridades y comenzó un operativo de búsqueda.

Mientras caminaba por el bosque, Mutlu se encontró con un grupo de voluntarios y rescatistas que recorría la zona. Sin saber qué estaba ocurriendo, decidió sumarse a la búsqueda para colaborar. Durante varias horas caminó junto al resto del equipo intentando encontrar al hombre desaparecido.

Beyhan Mutlu se emborrachó, se perdió en un bosque y participó en su propio operativo de búsqueda. La situación dio un giro inesperado cuando uno de los rescatistas comenzó a llamar en voz alta a Beyhan Mutlu. Al escuchar su nombre, respondió de inmediato. En ese momento, tanto él como quienes participaban del operativo comprendieron que la persona que habían estado buscando todo ese tiempo era el mismo hombre que caminaba a su lado.

El hecho ocurrió en 2021 y la insólita historia se hizo viral El episodio no tuvo consecuencias graves y Mutlu regresó sano y salvo a su casa. La historia se volvió viral por lo inusual de la situación y fue difundida por medios de distintos países. Años después, sigue siendo recordada como uno de los operativos de búsqueda más curiosos de los que se tenga registro.