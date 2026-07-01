Si bien están prohibidas en los estadios del Mundial 2026, las vuvuzelas pueden utilizarse para alentar a la Selección Argentina desde el hogar.

Cada vez que se habla de las vuvuzelas, muchos hinchas recuerdan de inmediato el Mundial de Sudáfrica 2010. Su sonido constante acompañó prácticamente todos los partidos y se convirtió en una de las imágenes más recordadas de aquel torneo. Una mujer enseñó cómo hacer una casera para alentar a la Selección Argentina este viernes desde casa y aquí te lo mostramos.

¿Qué es la vuvuzela? La vuvuzela es una trompeta de plástico, larga y muy ruidosa, utilizada desde hace décadas. Aunque existía mucho antes de 2010, fue durante esa Copa del Mundo cuando alcanzó fama internacional. Su característico zumbido dividió opiniones entre jugadores, entrenadores, periodistas y espectadores.

Las críticas no tardaron en aparecer. Muchos aseguraban que el ruido dificultaba la comunicación entre los futbolistas dentro de la cancha y también complicaba las transmisiones de televisión. Incluso algunos estudios advirtieron que el volumen de una vuvuzela, utilizada a corta distancia, podía representar un riesgo para la audición.

Mujer enseña cómo hacer una vuvuzela casera para alentar a la Selección Argentina y se hace viral Instagram @rocio_ssoledad La situación cambió para el Mundial 2026. La FIFA incluyó a las vuvuzelas dentro de los objetos prohibidos para los espectadores en los estadios de Estados Unidos, Canadá y México. La medida también alcanza a otros elementos que generan ruidos muy fuertes, como bocinas y silbatos, con el objetivo de mejorar la seguridad y evitar interferencias durante los encuentros.

Por ese motivo, quienes asistan al próximo partido de la Selección Argentina no podrán ingresar con una vuvuzela. La organización advirtió que los aficionados que intenten entrar con estos dispositivos podrán ver rechazado su acceso o ser obligados a dejarlos fuera del estadio.