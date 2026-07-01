Cada cuánto tiempo hay que cambiar las almohadas, según los especialistas

Las almohadas acumulan polvo, ácaros y humedad con el paso del tiempo. Cuándo conviene cambiarlas y qué señales indican desgaste.

Las almohadas son uno de los elementos más importantes para lograr un buen descanso. Sin embargo, muchas personas las utilizan durante años sin preguntarse si todavía cumplen correctamente su función. Con el tiempo, los materiales se desgastan y pueden afectar tanto la comodidad como la higiene.

Los especialistas en descanso suelen recomendar reemplazar las almohadas cada uno o dos años, aunque la duración exacta depende del material y del uso que reciba. Las almohadas de espuma viscoelástica suelen durar más que las de fibra o plumas, siempre que se mantengan en buenas condiciones.

Además del desgaste natural, las almohadas acumulan polvo, células muertas de la piel, humedad y ácaros. Aunque se utilicen fundas y se laven con frecuencia, estos elementos pueden ir acumulándose con el paso del tiempo. Por eso, la higiene también es un factor clave al momento de decidir el reemplazo.

Señales que indican que tus almohadas ya no van más Existen algunas señales que indican que una almohada ya cumplió su vida útil. Si perdió su forma original, presenta hundimientos, tiene grumos o ya no brinda el soporte adecuado para la cabeza y el cuello, probablemente sea momento de cambiarla. También conviene renovarla si conserva olores desagradables después del lavado.

Un método sencillo para comprobar su estado consiste en doblarla por la mitad. Si no recupera rápidamente su forma original o permanece aplastada, es posible que el relleno haya perdido elasticidad. En ese caso, la almohada ya no ofrecerá el soporte necesario durante el sueño.