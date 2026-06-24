Alpa Corral es un pueblo argentino rodeado de sierras, ríos cristalinos y senderos. Un destino ideal para descansar todo el año.

El pueblo argentino escondido entre sierras y ríos que invita al descanso y la aventura

En el corazón de las Sierras de Comechingones se encuentra Alpa Corral, un pueblo argentino de la provincia de Córdoba que se destaca por sus paisajes naturales, sus ríos de aguas transparentes y su ambiente tranquilo. Ubicado en el departamento Río Cuarto, a unos 70 kilómetros de esa ciudad, es uno de los destinos más elegidos del sur cordobés para quienes buscan descanso y contacto con la naturaleza.

La localidad se asienta a unos 900 metros sobre el nivel del mar y está atravesada por el río Las Barrancas. Este curso de agua nace en la llamada Unión de los Ríos, donde confluyen los ríos El Talita y Las Moras. A lo largo de su recorrido se forman playas de arena, ollas profundas y balnearios naturales que atraen a visitantes durante los meses de verano.

El nombre Alpa Corral proviene del quechua. La palabra “alpa” significa tierra, por lo que la denominación suele interpretarse como “corral de tierra” o “corral de piedra”. Sus orígenes están vinculados a antiguas estancias de la región y al desarrollo de pequeños asentamientos rurales que con el tiempo dieron forma al pueblo actual.

Qué hacer en este pueblo argentino que invita al descanso Además de sus atractivos acuáticos, el destino ofrece numerosas actividades al aire libre. Los senderos serranos permiten realizar caminatas, paseos en bicicleta y cabalgatas entre bosques nativos y miradores naturales. También es una zona muy apreciada para la observación de aves y para la pesca deportiva, especialmente de truchas, bajo modalidades reguladas.

El pueblo argentino escondido entre sierras y ríos que invita al descanso y la aventura Alpa Corral Entre los sitios más visitados figuran el puente colgante, la iglesia Nuestra Señora del Tránsito, la capilla Hambaré y la gruta de Lourdes. Estos lugares combinan historia, patrimonio religioso y excelentes vistas del entorno serrano, convirtiéndose en paradas obligadas para quienes recorren la localidad.