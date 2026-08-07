El pueblo escondido de la Patagonia que no conoce el ruido de los autos

En un rincón remoto de la Patagonia chilena existe un pueblo donde no circulan autos ni hay calles convencionales. Para llegar a las casas, los comercios o la costa, se debe transitar por una extensa red de pasarelas de madera que suben, bajan y atraviesan la vegetación frente a los canales australes.

Caleta Tortel se encuentra en la Región de Aysén, cerca de la desembocadura del río Baker y en uno de los últimos tramos de la Carretera Austral. Su ubicación, entre cerros cubiertos de bosque, roqueríos y agua, obligó a desarrollar una forma de circulación completamente diferente a la de cualquier otra localidad.

El resultado es una postal que parece sacada de una película. Las casas de colores se distribuyen sobre las laderas y las pasarelas funcionan como veredas, escaleras, plazas y caminos. En total, el pueblo cuenta con alrededor de siete kilómetros de estructuras construidas principalmente con ciprés de las Guaitecas.

Al llegar a Caleta Tortel, los vehículos deben quedar en el sector de estacionamientos. Desde ese punto comienza una caminata por escaleras y pasarelas elevadas que conducen hacia el centro, los embarcaderos y los diferentes barrios.

El recorrido inicial hasta el sector de la playa puede demandar unos 30 minutos, aunque suele llevar bastante más. Las curvas, los desniveles y los miradores naturales invitan a detenerse para observar las casas, las embarcaciones y el paisaje que rodea al pueblo .

Las casas del pueblo se distribuyen entre pendientes, bosques y embarcaderos conectados por estructuras de madera. Shutterstock

Las pasarelas no fueron construidas como una atracción turística. Surgieron para resolver las dificultades del terreno y conectar una población dispersa sobre pendientes, costas y sectores rocosos donde resultaba muy difícil abrir caminos tradicionales.

La madera utilizada recuerda además el origen forestal de la localidad. Durante décadas, el ciprés de las Guaitecas fue uno de los principales recursos de la zona y terminó transformándose en la materia prima que define la arquitectura de Caleta Tortel.

Casas que parecen flotar sobre la Patagonia

Desde algunos puntos, las viviendas parecen suspendidas sobre el agua o escondidas entre el bosque. Muchas fueron construidas con maderas como ciprés, raulí y pino, materiales capaces de integrarse con el entorno y resistir las condiciones climáticas de la Patagonia.

La disposición no sigue una cuadrícula. Cada pasarela se adapta a las formas del terreno, rodea árboles, cruza pequeñas quebradas y conecta distintos niveles del pueblo mediante escaleras que pueden volverse exigentes.

Esa apariencia singular llevó a que en 2001 se declarara Zona Típica al sector formado por la ensenada, los embarcaderos, las pasarelas, las casas y la vegetación del cerro. La protección reconoce que la arquitectura y el paisaje forman una unidad inseparable.

El reconocimiento internacional llegó en 2023, cuando Caleta Tortel fue incluida entre los Best Tourism Villages de ONU Turismo. La distinción valoró su cultura local, su entorno natural y el modo en que la comunidad preservó una identidad profundamente ligada con la vida rural y patagónica.

El mirador que permite observar todo Caleta Tortel

Una de las caminatas más recomendadas conduce hasta el mirador del cerro. Desde la parte alta puede verse la forma irregular del pueblo, las pasarelas que se pierden entre los árboles, la caleta y la desembocadura del Baker.

El ascenso permite entender por qué fue imposible construir calles convencionales. Las casas ocupan pequeños espacios entre las pendientes y el agua, mientras las estructuras de madera se adaptan a un relieve que cambia a cada paso.

Durante el atardecer, la luz cae sobre los techos, las montañas y los canales, creando una de las vistas más buscadas de Caleta Tortel. El clima puede cambiar rápidamente, por lo que incluso durante jornadas despejadas conviene llevar ropa impermeable y calzado resistente.