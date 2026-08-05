A pocas horas de Mendoza, el pueblo serrano que parece detenido en el tiempo

A poco más de tres horas y media de Mendoza se esconde pueblo serrano donde las casas de piedra y los caminos angostos parecen haber quedado detenidos en otra época. La Carolina, en San Luis , propone una escapada marcada por la tranquilidad y un pasado unido a la búsqueda de oro.

El recorrido desde la ciudad de Mendoza ronda los 340 kilómetros y puede realizarse en auto en aproximadamente tres horas y media, aunque el tiempo depende del tránsito y de las condiciones del camino. Esa cercanía permite organizar una salida de fin de semana y cambiar rápidamente el paisaje cuyano por un pequeño caserío rodeado de montañas.

La localidad está ubicada a unos 80 kilómetros de la ciudad de San Luis y conserva un trazado sencillo, formado prácticamente alrededor de una larga calle empedrada. A sus lados aparecen viviendas de piedra, hosterías, locales de artesanías y construcciones que mantienen la apariencia de un antiguo asentamiento minero.

La historia de La Carolina cambió a finales del siglo XVIII, cuando el descubrimiento de oro atrajo a mineros y aventureros. La actividad alcanzó su momento de mayor intensidad durante el siglo XIX y dejó túneles, excavaciones y relatos que todavía forman parte de la identidad del pueblo .

Actualmente, algunas de aquellas minas pueden visitarse mediante excursiones guiadas. Los recorridos ingresan en antiguas galerías y permiten conocer las herramientas, las técnicas de extracción y las condiciones en las que trabajaban quienes llegaron atraídos por la posibilidad de encontrar el metal.

La experiencia no termina debajo de la montaña. En el río Amarillo todavía se organizan actividades de búsqueda artesanal de oro. Con bateas y acompañados por pobladores locales, los visitantes pueden remover la arena e intentar descubrir pequeñas partículas brillantes. Esa propuesta convirtió al pasado minero en una experiencia turística sin borrar la historia original. La Carolina no funciona como un parque temático: las antiguas bocaminas, las casas y los caminos forman parte del mismo paisaje en el que transcurre la vida cotidiana.

La Carolina es un pueblo de San Luis reconocido por ONU Turismo por su patrimonio, su paisaje serrano y su historia minera. ANSL

Calles de piedra y recorridos sin autos en San Luis

Uno de los grandes atractivos de este pueblo aparece antes de ingresar a cualquier mina. Caminar por sus calles permite observar viviendas bajas, muros de piedra y construcciones de estilo colonial que mantienen una armonía poco habitual. Desde 2025, La Carolina impulsa un modelo de pueblo turístico peatonal. La iniciativa propone que los visitantes recorran el centro caminando o en bicicleta para reducir el ruido, proteger las calles empedradas y preservar la tranquilidad de una comunidad de alrededor de 300 habitantes.

La decisión acompaña el ritmo natural de la localidad. Las distancias son cortas y buena parte de los atractivos se encuentra dentro del casco urbano o en sus alrededores inmediatos. Sin vehículos circulando constantemente, el sonido del agua, el viento y las conversaciones vuelve a ocupar el centro de la escena. Entre las construcciones representativas aparece la iglesia Nuestra Señora del Carmen, levantada en piedra y dedicada a la patrona local. También se encuentra el Museo Mineralógico, donde se exhiben minerales, rocas y piezas vinculadas con la actividad minera de la región.

El entorno natural suma alternativas para quienes buscan salir del casco histórico. Uno de los recorridos más accesibles es el Caminito de la Zorra, un sendero que acompaña parte del curso de agua y permite caminar entre vegetación y formaciones serranas. Otra propuesta es el ascenso al cerro Tomolasta. La caminata presenta una dificultad baja a media y conduce hacia puntos panorámicos desde los que se observa el pueblo, los valles y las montañas que lo rodean.

También se organizan cabalgatas, trekking, rappel y actividades con llamas. La variedad permite combinar la historia minera con jornadas al aire libre, sin necesidad de recorrer grandes distancias entre un atractivo y otro. El clima serrano puede provocar cambios bruscos de temperatura, especialmente durante el invierno. Incluso en días soleados conviene llevar abrigo y consultar las condiciones del camino antes de emprender la salida.

En 2023, La Carolina fue reconocida por ONU Turismo como uno de los Best Tourism Villages del mundo. La distinción valoró sus recursos naturales y culturales, la conservación de su identidad rural y el trabajo realizado para desarrollar el turismo de manera sostenible. El reconocimiento ayudó a darle mayor visibilidad, pero no modificó su escala. La oferta continúa compuesta principalmente por cabañas, hosterías, emprendimientos familiares y pequeños espacios gastronómicos.

Entre los sabores característicos aparecen el cordero, los quesos de cabra, los higos, las tortas al rescoldo y las cervezas artesanales elaboradas en la localidad. Son propuestas sencillas y estrechamente relacionadas con la producción regional.

Para pasar la noche conviene reservar con anticipación, especialmente durante fines de semana largos. La cantidad de plazas es limitada y esa dimensión reducida es, precisamente, una de las razones por las que el destino conserva su tranquilidad.