El pueblo termal de San Luis donde el agua brota a 43°

A unos 40 kilómetros de la ciudad de San Luis aparece un pueblo pequeño donde el descanso comienza bajo la superficie. Balde se encuentra sobre un importante yacimiento termal cuyas aguas emergen a una temperatura cercana a los 43°, una característica que convirtió a la localidad en una escapada elegida para relajarse sin alejarse demasiado de la capital provincial.

El paisaje que rodea al lugar es abierto y silencioso, con caminos extensos y una tranquilidad que contrasta con el movimiento urbano. En pocas cuadras se concentran alojamientos, espacios termales y servicios sencillos pensados para quienes llegan con la intención de pasar unas horas o quedarse durante el fin de semana.

Sin embargo, las termas no son el único atractivo. A poca distancia se encuentran las Salinas del Bebedero, una enorme extensión blanca que permite combinar los baños de agua caliente con uno de los escenarios naturales más llamativos de San Luis.

Las aguas de Balde surgen desde una amplia formación subterránea y presentan características alcalinas, cloruradas, bicarbonatadas y sulfatadas. Alcanzan aproximadamente los 43° y son aprovechadas en complejos y establecimientos de la localidad.

La propuesta gira alrededor de piscinas y baños termales que permiten detenerse, bajar el ritmo y disfrutar de la temperatura del agua. Los organismos turísticos nacionales presentan estas aguas como parte de una experiencia orientada al bienestar, el descanso y la revitalización.

Entre los espacios de referencia aparece el balneario municipal, acompañado por hoteles y otros alojamientos que incorporan servicios termales. La infraestructura es reducida en comparación con la de grandes centros turísticos, pero resulta suficiente para una escapada corta y tranquila.

Ese tamaño forma parte del encanto del pueblo. No hay avenidas comerciales ni grandes multitudes, sino calles silenciosas y jornadas que suelen organizarse alrededor de los baños, las comidas y el descanso.

El pueblo de Balde se destaca por sus aguas termales y su entorno de calma en San Luis. ANSL

Las Salinas del Bebedero, un desierto blanco cerca de Balde

Después de pasar por las termas, el recorrido puede continuar hacia las Salinas del Bebedero. La cercanía entre ambos puntos permite conocer dos paisajes completamente diferentes durante una misma salida.

Las salinas forman una extensa planicie cubierta por cristales de sal. Cuando el suelo está seco, la superficie blanca se recorta contra el cielo y produce una postal que parece pertenecer a otro territorio. El lugar es especialmente atractivo para contemplar el paisaje y tomar fotografías.

La apariencia cambia según el clima, la hora y las condiciones del terreno. Bajo el sol, la sal puede reflejar la luz con gran intensidad, mientras que después de las lluvias algunos sectores adquieren un efecto similar al de un espejo.

La combinación resulta poco habitual: en pocos kilómetros se pasa de las piscinas termales de un pueblo tranquilo a la inmensidad de una superficie blanca que parece no tener final.

Una escapada rápida desde la ciudad de San Luis

La ubicación es una de las grandes ventajas de Balde. Al encontrarse aproximadamente a 40 kilómetros de la capital provincial, el trayecto puede realizarse en menos de una hora y permite organizar una visita durante el día.

También es posible pasar la noche. La documentación turística oficial registra alojamientos entre hoteles y cabañas, además de una oferta gastronómica acotada. Por esa razón, conviene revisar la disponibilidad y reservar antes de viajar, especialmente durante fines de semana o fechas de mayor movimiento.

El mismo relevamiento señala que la localidad no cuenta con estación de servicio ni cajeros automáticos. Cargar combustible y llevar dinero antes de salir ayuda a evitar inconvenientes una vez en el destino.

Balde no necesita grandes construcciones ni una agenda cargada para justificar el viaje. Su atractivo está en la posibilidad de sumergirse en agua caliente, caminar sin apuro y terminar el día frente a una enorme extensión de sal.

Entre termas, silencio y paisajes abiertos, este pueblo de San Luis propone una escapada sencilla pero diferente. En menos de una hora desde la capital, el ritmo cambia y el descanso se convierte en el verdadero centro del recorrido.