Día de la Pachamama: cómo se celebra y por qué es sagrado para los pueblos andinos
Cada año, el 1 de agosto se celebra la festividad llamada Pachamama Raymi, en honor a la divinidad andina en los pueblos quechua y aimara.
Este sábado 1 de agosto, como todos los años, se celebra el Día de la Pachamama, una festividad en honor a la divinidad andina de los pueblos quechua y aimara que se ha extendido en el tiempo y por diferentes países de Sudamérica.
La celebración está orientada al agradecimiento, la solicitud y la bendición de los diferentes elementos que brinda la Pacha, que se entiende no solo como “Tierra” (su traducción literal del quechua) sino también como mundo o universo.
Con música, danzas y rituales, las personas ofrendan elementos dedicados a la Pachamama que luego serán incinerados (o enterrados según la tradición lo marque). Los rituales están basados en el ayni, o principio de reciprocidad, muy presente en la cultura andina.
La festividad se realiza con miles de personas en diferentes países de Sudamérica como Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Chile y Argentina.
El Día de la Pachamama en Argentina
En Argentina, la celebración es muy extendida en las provincias de Salta y Jujuy, lugar en donde cientos de ofrendas (o corpachadas) son colocadas en ollas de barro para luego ser enterradas. Las festividades se extienden a lo largo de todo el mes.
Además, en Argentina también se produjo un proceso de sincretismo cultural, al incorporar a las celebraciones por el Día de la Pachamama la tradición de beber caña con ruda en ayunas. Esta tradición proviene del pueblo guaraní y se extendió por todo el territorio argentino con el correr de los años.
También es habitual sahumar los hogares con hierbas aromáticas para purificar los ambientes y realizar diversos rituales de limpieza espiritual.
Festejos en Mendoza
El próximo lunes 3 de agosto a partir de las 10hs, en el Parque de los Pueblos Originarios, Mendoza realizará su Ceremonia de la Pachamama. La actividad, organizada conjuntamente por la Subsecretaría de Cultura, la agrupación Xumec Huarpe Cacique Sixto Jofré y el Centro Cultural Raíces, reunirá a cientos de estudiantes en el Parque General San Martín.
Las celebraciones y muestras de respeto hacia la Pachamama continuarán desarrollándose a lo largo de todo el mes de agosto, reafirmando el compromiso de la comunidad mendocina con la preservación de las tradiciones ancestrales y la armonía con el entorno natural.