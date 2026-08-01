Día de la Pachamama: cómo se celebra y por qué es sagrado para los pueblos andinos

Cada año, el 1 de agosto se celebra la festividad llamada Pachamama Raymi, en honor a la divinidad andina en los pueblos quechua y aimara.

Cada 1 de agosto se celebra el Día de la Pachamama

Este sábado 1 de agosto, como todos los años, se celebra el Día de la Pachamama, una festividad en honor a la divinidad andina de los pueblos quechua y aimara que se ha extendido en el tiempo y por diferentes países de Sudamérica.

La celebración está orientada al agradecimiento, la solicitud y la bendición de los diferentes elementos que brinda la Pacha, que se entiende no solo como “Tierra” (su traducción literal del quechua) sino también como mundo o universo.

Con música, danzas y rituales, las personas ofrendan elementos dedicados a la Pachamama que luego serán incinerados (o enterrados según la tradición lo marque). Los rituales están basados en el ayni, o principio de reciprocidad, muy presente en la cultura andina.

Cada 1 de agosto se celebra el Día de la Pachamama Gobierno de Salta La festividad se realiza con miles de personas en diferentes países de Sudamérica como Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Chile y Argentina.

El Día de la Pachamama en Argentina En Argentina, la celebración es muy extendida en las provincias de Salta y Jujuy, lugar en donde cientos de ofrendas (o corpachadas) son colocadas en ollas de barro para luego ser enterradas. Las festividades se extienden a lo largo de todo el mes.