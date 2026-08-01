Cómo es la película que recoge la historia de un nazi en Ugarteche

Dirigido por las mendocinas Mariana Guzzante y Camila Menéndez, que también son las guionistas del reciente estreno, "Brücher. Crónica botánica inaudita" es un documental que narra la historia del nazi afincado en Mendoza y asesinado en Ugarteche: todo un gran y verdadero hallazgo.

El botánico alemán nazi Heinz Brücher vivió por décadas en Ugarteche. Su vida es revisada en Mendoza y el mundo, cuando murió en intrigante asesinato. El botánico alemán nazi Heinz Brücher vivió por décadas en Ugarteche. Su vida es revisada en Mendoza y el mundo, cuando murió en intrigante asesinato.

A diferencia de los jerarcas militares o miembros de la SS (como Erich Priebke o Adolf Eichmann), Heinz Brücher no usaba uniforme ni portaba armas a simple vista; su trinchera era la ciencia, las plantas y el laboratorio.

Ciencia al servicio del Reich, esa desdicha que marcó a fuego el siglo XX y que en éste XXI vemos florecer en varios rincones del mundo hasta con ciertos ánimos festivos. Insólito.

Es necesario mencionar que el régimen nazi liderado por Hitler utilizó la genética y la botánica no solo para teorías de pureza racial, sino para la búsqueda de soberanía alimentaria en los territorios ocupados durante la Segunda Guerra Mundial.

Mariana Guzzante, la periodista que desmalezó esta historia, y la cineasta Camila Menéndez. Gran aporte a la memoria histórica.

Heinz Brücher

La red de contención de varios jerarcas nazis remite a una suerte de cobijo que prodigó el gobierno de Juan Domingo Perón en aquel "sálvese quien pueda" que reserva el fin de una guerra.

No fue una política divulgada, pero sí un secreto poco hermético. Y hay una extensa bibliografía sobre esta relación incómoda, condenable y un error que la historia marca con el reposo de los hechos.

Argentina por su lejanía se convirtió en un refugio de posguerra para científicos y técnicos alemanes, integrados en universidades e instituciones estatales (como la Universidad Nacional de Cuyo o el INTA).

Nazi

La relación entre el gobierno de Juan Domingo Perón y la llegada de científicos, técnicos, militares y criminales de guerra alemanes, tras la Segunda Guerra Mundial, es uno de los temas más analizados por la historiografía política y la investigación periodística internacional.

Uki Goñi es autor de "La auténtica Odessa: Cómo Perón trajo a los criminales nazis a la Argentina" (Paidós, 2002). Es una investigación periodística y documental que expone las rutas de escape organizadas. Goñi utilizó archivos desclasificados en Europa, EE. UU. y Argentina para detallar la estructura montada desde la Casa Rosada y la Dirección Nacional de Migraciones.

Meding Holger, en tanto, escribió "La ruta de los nazis en la Argentina" (Emecé, 1999). Más académico en el trato, evalúa el volumen real de la inmigración alemana de posguerra, diferenciando entre simpatizantes, científicos y criminales de guerra, en el contexto del primer peronismo.

Ronald C. Newton, en cambio, publicó un libro importante: "El cuarto lado del triángulo: La amenaza nazi en la Argentina (1931-1947)" (Sudamericana, 1995). Pone foco en el contexto previo y en el desarrollo de las redes de influencia alemanas en la sociedad y en las Fuerzas Armadas de Argentina. Explica la fascinación autóctona por la tecnología militar alemana.

Michael Bar-Zohar, sobre el que no he leído nada, presentó un trabajo inquietante, hace largo tiempo: "The Avengers: The Hunt for Nazi War Criminals" (Hawthorn Books, 1967). Repasé algunos capítulos que responden a cómo la Argentina reclutó talento técnico e industrial alemán para proyectos estratégicos, como la aviación (Pulqui II, con Kurt Tank) y la incursión por la energía atómica.

Aquí pasó varias décadas un genetista nazi que también se involucró en el robo de un banco de semillas en Ucrania en plena guerra mundial.

Mendoza

Guzzante y Menéndez pasaron por el programa Bot y yo de MDZ Radio para contar detalles sobre este trabajo minucioso centrado en el botánico y genetista de la SS Heinz Brücher, que fue contratado por la Universidad Nacional de Cuyo y el Instituto de Rayos X en Mendoza.

Su vida en la provincia fue silenciosa pero no menos ambiciosa. Y parecía haber gozado del anonimato al que se confinó después de aquel desastre para la humanidad que significó el ascenso de Hitler.

Mendoza como hogar y trinchera no supuso gran logística para Heinz Brücher a la hora de esconderse o no salir de las sombras. Mendoza como hogar y trinchera no supuso gran logística para Heinz Brücher a la hora de esconderse o no salir de las sombras.

Podría decirse que estuvo bien afincado, dictó clases, investigó la flora autóctona y la papa silvestre, convirtiéndose en una figura académica respetada a nivel local mientras ocultaba o matizaba su pasado.

El golpe que acabó con su vida en Ugarteche permanece en un gran misterio, como si esta condición lo acompañara incluso hasta después de su muerte.

Tenía tantos enemigos para que pudieran hacer algo así de brutal, que equivalen a las tantas hipótesis que Mariana y Camila se han preocupado en describir en su documental.

El desenlace del botánico en su finca de Ugarteche, en los años 90, añade una capa de novela negra o thriller histórico al documental. El desenlace del botánico en su finca de Ugarteche, en los años 90, añade una capa de novela negra o thriller histórico al documental.

Pistas y especulaciones: ¿Fue un robo común, un ajuste de cuentas, o tuvo que ver con sus investigaciones genéticas y los secretos que traía desde Alemania?

Este enigma es un motor narrativo que atrapa al espectador. El audiovisual se estrenó a principios del mes pasado en el emblemático Cine Gaumont de Buenos Aires. Tiene varias programaciones por estos días. Incluso en el MALBA. Bien por el dúo de féminas, que en realidad es un terceto que incluye a la productora Silvana Diaz Coppoletta.

El documental espera fecha de estreno en Mendoza.

Película

Las directoras Mariana Guzzante y Camila Menéndez están agregando valor a la industria audiovisual de Mendoza. Y están colocando al cine mendocino en una proyección internacional hasta por la temática de la obra.

El trabajo de investigación riguroso y la sensibilidad estética serían como la mejor alianza entre ellas, que han tenido la valentía de desenterrar una memoria incómoda del archivo provincial.

El enfoque "botánico e inaudito" preanuncia al documental como un cruce de ensayo histórico, biografía no autorizada y el lenguaje cinematográfico.

El hallazgo de documentos, fotografías, cartas y testimonios locales e internacionales les permite reconstruir el doble perfil del científico: el abnegado hombre de ciencia y el oscuro oficial nazi.

De fondo, si se permite, abre otro dilema de larga data: la neutralidad de la ciencia.

Sigue en debate y quizá como nunca antes, debido a la parafernalia tecnológica a la que asistimos.

El dilema ético sobre el conocimiento científico: ¿puede desvincularse la ideología de quien lo produce? El dilema ético sobre el conocimiento científico: ¿puede desvincularse de la ideología de quien lo produce?

Uno de los testimonios fuertes del documental le corresponde a Daniel Gade profesor de Geografía en la Universidad de Vermont y miembro destacado de la Escuela de Geografía Latinoamericana de Berkeley.

Leí un trabajo suyo fechado en marzo pasado acerca de los estudios del botanico en cuestión. Interesa ahora recoger lo que piensa un académico de fuste sobre este dilema.

"La trayectoria de Heinz Brücher, botánico germano-argentino a quien conozco personalmente, demuestra que, si bien la ciencia puede ser imparcial, los científicos no lo son. Deconstruir los escritos etnobotánicos de Brücher ha requerido también reconstruir su pasado nazi para situar su vida y obra en su contexto histórico adecuado. Su papel en el robo de las colecciones de plantas de Vavilov en Ucrania en 1943 y su investigación sobre plantas cultivadas en un centro de las SS en Austria son relevantes para comprender su presencia y actividades en Sudamérica después de la guerra".

Cultura

Este es el recorrido del documental en distintos festivales del mundo. Un verdadero respaldo para una obra que revigoriza un género y un lenguaje que parece ser transitado con alto nivel de calidad.

Selección Foro Speed Meetings. DOCSBARCELONA. (Cataluña. España) 2025

Selección Deal Market. HOTDOCS (Toronto. Canada). 2024

Selección DocSP (Brasil) 2024

Selección Conecta Doc (Chile) 2023

Selección Ventana Sur | Punto G (Argentina) 2023

Selección Bolivia Lab (Bolivia) 2023

Selección Mendoza Film Lab (Argentina) 2023

1° Premio Desarrollo Doc Mirada Oeste (Argentina) 2022

Producción periodística y fotografías: Danilo Montiel