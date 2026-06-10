Uranio: qué tanto puede incidir en la economía de Mendoza

La economía de Mendoza mantiene con el uranio una historia que siempre ha sido más una posibilidad que una realidad para diversificar ese cuello de botella que parece dibujar el declive provincial: faltan ideas, sobran excusas

Sin embargo, el gobierno de Mendoza ha firmado un acuerdo confidencial con la empresa que está reiniciando la explotación de uranio. Sin embargo, el gobierno de Mendoza ha firmado un acuerdo confidencial con la empresa que está reiniciando la explotación de uranio.

Es la empresa de Canadá Jaguar Uranium la que lidera este proyecto minero en Malargüe, Huemul, asociado a otro en la misma escala ubicado en Chubut, sin olvidar los intereses alrededor de Sierra Pintada, en San Rafael.

El primer depósito de uranio en la Argentina fue descubierto en 1946, en Las Heras. Allí se establecieron las minas Soberanía e Independencia. Y en 1951 también fue identificado el depósito Papagayos. La curiosidad es éste último fue el primero en ser registrado a nombre del Estado nacional.

Cuando cerró en 1997 lo que es Sierra Pintada hoy, en San Rafael, la Argentina dejó de producir uranio tanto desde el Estado como en el ámbito privado. Mendoza, en tanto, es uno de los lugares más emblemáticos del país en esta área de la minería de precisión.

Por qué esto ha sido una forma de perder el tiempo. Por qué esto ha sido una forma de perder el tiempo.

Lo entendí cuando consulté una Tesis de Maestría de Facundo López Canton, una luz en el camino. Por qué cerró. "Por razones políticas y económicas, a mediados de la década de 1990 se produjo la suspensión tanto de la actividad minera como de la producción de concentrados comerciales de uranio. A partir de ese momento y hasta la actualidad, todo el concentrado de uranio utilizado como materia prima para la fabricación de combustibles pasó a importarse".

El gobierno de MIlei vuelve a ocuparse del tema, luego de haber sido un rotundo fracaso el anuncio rimbombante que hizo el presidente a pocos días de ocupar la Casa Rosada: el interesado puede anoticiarse de las alternativas sobre esta historia de desertores.

Hace pocos días se volvió a delinear una estrategia, la que se explicó en el documento "Directrices para la Política Nuclear Argentina 2026".

Apunta Facundo López Canto: "Ante la creciente demanda de energía a nivel mundial y la necesidad cada vez mayor de generación de energías limpias que no produzcan gases de efecto invernadero y no contribuyan al calentamiento global, la energía nuclear resulta imprescindible para la diversificación de la matriz energética, tanto a nivel internacional como nacional".

Dejamos de producirlo en 1997, cuando los expertos señalaban que era un error no contar con uranio propio debido a las posibilidades de nuestra geografía. Casi 30 años después la situación se estaría reparando.

uranio energía nuclear

Energía nuclear

Las máximas autoridades del gobierno nacional en el sector nuclear, en el documento citado, centran su visión sobre cuatro objetivos, a los que les da estado prioritario: exportaciones de alto valor agregado, seguridad energética, preservación y desarrollo de la capacidad tecnológica nacional y liderazgo regional con posicionamiento geopolítico.

A poco de explicar esta plataforma los funcionarios de la Comisión Nacional de Energía Atómica CNEA agregaron que existe una clara distinción entre liderazgo político y operación técnica.

Significa abrir el juego a la inversión de capital privado bajo un esquema que busca un círculo virtuoso en el que la CNEA aporta investigación, desarrollo y profesionales de calidad, y las empresas financian proyectos nacionales y asumen el riesgo.

El secretario de Asuntos Nucleares de Argentina, Federico Ramos Nápoles, explicó: "La misión es convertir al sector nuclear en otro sector de la economía, capaz de posicionar a Argentina como actor clave en las cadenas de valor globales".

Economía Argentina

López Canton es terminante al momento de volver a plantar bandera en esta actividad.

"Argentina tiene actualmente tres centrales nucleares y una demanda constante de uranio para abastecerlas. Además, existen proyectos para la ampliación de la cantidad de reactores nucleares, por lo que en ese caso la demanda sería mayor".

Y entiende que la "minería de uranio podría ofrecer una opción para garantizar los suministros de concentrados de uranio y abastecer el ciclo del combustible nuclear argentino".

Argentina tiene una oportunidad: potenciar el uso de la energía nuclear. Argentina tiene una oportunidad: potenciar el uso de la energía nuclear.

"Derivaría en lo inmediato en contribuir a la diversificación de la matriz energética, actualmente muy dependiente de los combustibles fósiles. Incluyendo la disminución de las emisiones de dióxido de carbono y contribuir a la mitigación del calentamiento global y del cambio climático", asegura.

Pero hay dinero en todo este proceso, así como en su impacto. Y Mendoza es protagonista. Pero hay dinero en todo este proceso, así como en su impacto. Y Mendoza es protagonista.

Estados Unidos

Cada vez es más evidente que la guerra librada por Estados Unidos e Israel contra Irán tiene al uranio como razón secreta.

Al mismo tiempo, el mercado de las operaciones mineras de uranio en Estados Unidos se está dinamizando, ya que los inversores anticipan un futuro prometedor para los centros de datos nucleares.

La brecha entre la oferta y la demanda se está ampliando. El déficit es especialmente acuciante en Estados Unidos, que importa la mayor parte del uranio que necesita para combustible nuclear y que impondrá una prohibición a las importaciones procedentes de Rusia, actualmente un importante proveedor, en 2028.

A medida que las empresas tecnológicas definen un papel mucho más relevante para la energía nuclear de vanguardia para 2030, las perspectivas para los precios del uranio son prometedoras.

Dudas

No son pocas las voces que afirman que la Argentina cuenta con modestos recursos de uranio y un programa nuclear existente (reactores de potencia y reactores de investigación) que impulsa la demanda interna de combustible de uranio.

Los expertos creen que con el uranio existente en Argentina podemos abastecernos 70 años. Los expertos creen que con el uranio existente en Argentina podemos abastecernos 70 años.

Las reservas son limitadas en comparación con los principales productores (Australia, Kazajistán, Canadá). El uranio recuperable de Argentina es relativamente pequeño y la producción es baja, suficiente para cubrir solo una fracción de las necesidades de los reactores nacionales en la mayoría de los años.

En consecuencia la contribución directa al PIB y a las exportaciones es pequeña. La minería de uranio no es una fuente importante de ingresos por exportaciones para Argentina.

Pero sí todos coinciden en el valor estratégico para la seguridad energética y la capacidad tecnológica, en tanto además apoya el empleo local y la ingeniería de alta cualificación a través del sector nuclear.

Algo es algo en caso que esto fuera corroborable.