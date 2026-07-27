Wall Street: los activos argentinos operan al alza y el riesgo país baja pero no logra quebrar los 430 puntos

El mercado argentino abrió la semana con tendencia alcista en Wall Street, tanto los bonos como las acciones suben.

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Los activos argentinos en Wall Street comienzan la semana con buan tónica, tantos los bonos como las acciones operan al alza. El riesgo país baja pero no logra quebrar los 430 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares opera en verde, impulsada por el Global 2035 (+0,4%). Los bonos bajo legislación local suben hasta 0,6%.

El riesgo país se ubica en 430 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval muestra una leve suba de 0,05%. Las acciones del panel líder cotizan con mayorías al alza, empujadas por BBVA (+2,1%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street se mueven subas generalizadas. La principal suba la registra el ADR de Globant (+4,6%).