Wall Street: las acciones argentinas caen, los bonos suben y el riesgo país de nuevo a la baja

Las acciones argentinas sufren caídas en Wall Street, mientras la deuda soberana muestra subas. En la plaza local, el Merval opera a la baja.

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Los activos argentinos operan mixtos en Wall Street, mientras que los bonos suben, los ADRs argentinos caen. El riesgo país vuelve a la baja y coquetea con romper nuevamente con los 410 puntos básicos. En la plaza local, el Merval opera a la baja.

La deuda soberana en dólares opera con subas de hasta 0,6%, como el caso del Global 2029. En tanto, los bonos bajo legislación local operan en rojo.

El riesgo país se ubica en 412 puntos básicos, un retroceso de 7 unidades.

Acciones En la plaza local, el Merval cae 0,3%. Las acciones del panel líder cotizan con bajas generalizadas.

Los papeles argentinos que operan en Wall Street se mueven con mayorías en rojo.