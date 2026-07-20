Wall Street: las acciones argentinas caen, los bonos suben y el riesgo país de nuevo a la baja
Las acciones argentinas sufren caídas en Wall Street, mientras la deuda soberana muestra subas. En la plaza local, el Merval opera a la baja.
Los activos argentinos operan mixtos en Wall Street, mientras que los bonos suben, los ADRs argentinos caen. El riesgo país vuelve a la baja y coquetea con romper nuevamente con los 410 puntos básicos. En la plaza local, el Merval opera a la baja.
La deuda soberana en dólares opera con subas de hasta 0,6%, como el caso del Global 2029. En tanto, los bonos bajo legislación local operan en rojo.
El riesgo país se ubica en 412 puntos básicos, un retroceso de 7 unidades.
Acciones
En la plaza local, el Merval cae 0,3%. Las acciones del panel líder cotizan con bajas generalizadas.
Los papeles argentinos que operan en Wall Street se mueven con mayorías en rojo.
Dólar
En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.500 en la pizarra del Banco Nación.