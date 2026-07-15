Wall Street: los bonos y las acciones operan al alza, mientras el riesgo país baja

Los activos argentinos en Wall Street operan con tendencia al alza. El riesgo país retrocede tras dos días al hilo con subas.

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Los activos argentinos en Wall Street operan al alza, tanto los bonos como los ADRs cotizan con mayorías de subas. El riesgo país retrocede, tras dos días al hilo con subas, y vuelve a ponerse a tiro de quebrar los 400 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares cotiza al alza, traccionada por el Bonar 2035 (+0,4%). Los bonos bajo legislación local se mueven en la misma tónica, con subas de hasta 0,8%.

El riesgo país se ubica en 405 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval avanza 0,5%. Las acciones del panel líder presentan subas generalizadas.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street se mueven con mayorías en verde. La principal suba la registra el ADR de Corporación América (+3,3%).