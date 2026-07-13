Wall Street: los activos argentinos operan con bajas y el riesgo país muestra un leve rebote

Los bonos y los ADRs retroceden en Wall Street, mientras que el riesgo país se mantiene por debajo de los 410 puntos básicos.

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Tanto los bonos como las acciones argentinas operan con mayorías en caída en Wall Street. El riesgo país muestra un leve rebote pero se sostiene por debajo de los 410 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares cae en Nueva York, traccionada por el Global 2030 (-0,5%). Los bonos bajo legislación local se meuven en la misma tónica, con retrocesos de hasta 0,8%.

El riesgo país se ubica en 405 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval sube 0,07%. Las acciones del panel líder cotizan con caídas generalizadas.

Los papeles argentinos en Wall Street operan mixtos. La mayor caída la registra el ADR de Banco Macrpo (-3%).