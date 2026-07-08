Wall Street: los activos argentinos operan mixtos y el riesgo país se sostiene por debajo de los 410 puntos

Tanto los bonos como las acciones argentinas alternan subas y bajas en Wall Street. En la plaza local, el Merval opera con tendencia al alza.

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Los activos argentinos en Wall Street se mueven mixtos. Los bonos operan con mayorías en caídas, mientras que los ADRs alternan subas y bajas. En la plaza local, el Merval opera con tendencia al alza.

La deuda soberana en dólares en Nueva York cotiza con mayorías en caída, tracciona a la baja el Global 2041 (-0,5%). Los bonos bajo legislación local reflejan bajas generalizadas.

El riesgo país se ubica en 407 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval avanza 0,4%. Las acciones del panel líder alternan subas y bajas.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street se mueven mixtos. El mayor retroceso lo registra el ADR de Globant (-5,1%)