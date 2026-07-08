Wall Street: los activos argentinos operan mixtos y el riesgo país se sostiene por debajo de los 410 puntos
Tanto los bonos como las acciones argentinas alternan subas y bajas en Wall Street. En la plaza local, el Merval opera con tendencia al alza.
Los activos argentinos en Wall Street se mueven mixtos. Los bonos operan con mayorías en caídas, mientras que los ADRs alternan subas y bajas. En la plaza local, el Merval opera con tendencia al alza.
La deuda soberana en dólares en Nueva York cotiza con mayorías en caída, tracciona a la baja el Global 2041 (-0,5%). Los bonos bajo legislación local reflejan bajas generalizadas.
El riesgo país se ubica en 407 puntos básicos.
Acciones
En la plaza local, el Merval avanza 0,4%. Las acciones del panel líder alternan subas y bajas.
Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street se mueven mixtos. El mayor retroceso lo registra el ADR de Globant (-5,1%)
Dólar
En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.515 en la pizarra del Banco Nación.