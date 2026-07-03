Wall Street: los activos argentinos operan mixtos y el riesgo país se ubica por debajo de los 420 puntos

Los bonos y acciones argentinas presentan un panorama dispar en Wall Street, alternando subas y bajas.

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Los activos argentinos operan mixtos en Wall Street. Tanto bonos como los ADRs argentinos alternan subas y bajas. El riesgo país se sostiene por debajo de los 420 puntos básicos. En la plaza local, el Merval se mueve con tendencia al alza.

La deuda soberana en dólares cotiza mixta en Nueva York, al alza se empuja el Global 2046 (+0,9%). Los bonos bajo legislación local operan con mayorías a la baja.

El riesgo país se ubica en 415 puntos básicos

Acciones En la plaza local, el Merval sube 0,7%. Las acciones del panel líder se mueven con subas generalizadas.

Los papales argentinos que cotizan en Wall Street reflejan movimientos mixtos. Al alza empuja Loma (+3,9%).