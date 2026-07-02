Wall Street: los activos argentinos operan en verde y el riesgo país se ubica por debajo de los 420 puntos

La jornada financiera muestra un panorama positivo para los activos argentinos en Wall Street, con el riesgo país por debajo de los 420 puntos.

Agregá MDZol a tus medios preferidos en Google

Agregá MDZol a tus medios preferidos en Google ×

Los activos argentinos en Wall Street operan en verde, tanto los bonos como los ADRs se mueven al alza. En esa línea, el riesgo país comprime unas unidades y se ubica por debajo de los 420 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares opera en verde en Nueva York, impulsada por el Boanr 2041 (+0,9%). Los bonos bajo legislación local cotizan en la misma tónica.

El riesgo país se ubica en 418 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval avanza 2%. Las acciones del panel líder se mueven con subas de hasta 3,8%, impulsadas por Supervielle.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street se mueven en verde. La principal suba la registra el ADR de Globant (+4%).