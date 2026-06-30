Wall Street: las acciones se mueven mixtas, los bonos argentinos caen y el riesgo país quiebra los 430 puntos

Los activos argentinos que operan en Wall Street se mueven con tendencia hacia a la baja este martes.

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Los activos argentinos operan con tendencia bajista este martes en Wall Street. Los bonos se mueven en rojo y los ADRs cotizan mixtos. Pese a esa dinámica, el riesgo país logra quebrar nuevamente los 430 puntos.

La deuda soberana en dólares cotiza en rojo este martes en Nueva York, con la principal caída en el Bonar 2041 (-0,6%). Los bonos bajo legislación local operan con mayorías a la baja.

El riesgo país se ubica en 429 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval sube 0,8%. Las acciones del panel líder alternan subas y bajas. Al alza empuja el papel de Galicia (+1,9%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street se mueven mixtos.