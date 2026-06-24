Wall Street: las acciones argentinas caen, los bonos operan mixtos y el riesgo país arriba de los 430 puntos

Los activos argentinos en Wall Street se mueven con tendencia bajista, los ADRs en rojo y la deuda soberana en dólares alterna subas y bajas.

Los mercados financieros se muestran muy volátiles en medio de las noticias que llegan desde Medio Oriente.

Los activos argentinos en Wall Street se mueven con tendencia a la baja en la rueda de este miércoles, los ADRs cotizan en rojo y la deuda soberana en dólares alterna subas y bajas. Por su parte, el riesgo país se ubica arriba de los 430 puntos. En la plaza local, el Merval cae más de 1%.

La deuda soberana en dólares operan mixtos en Nueva York, con subas de hasta 0,2%, como el caso del Global 2030. Los bonos bajo legislación local operan en la misma tónica.

El riesgo país se ubica en 435 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval cae 1,5%. Las acciones del panel líder operan con mayorías en bajas.

Los papeles que cotizan en Wall Street se mueven en rojo. La principal caída la registra el ADR de Loma (-6%).