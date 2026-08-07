El riesgo país sube tras la puja por la Ley de Propiedad Privada y roza los 450 puntos: los bonos argentinos operan en rojo

Los bonos en dólares caen en Nueva York, lo que lleva al riesgo país a rozar los 450 puntos básicos.

En el marco de la media sanción a la Ley de Propiedad Privada, donde el Gobierno hizo algunas concesiones para su obtención, el mercado argentino encara la última rueda de la semana con tendencia bajista en Wall Street. Los ADRs alternan subas y bajas, mientras que la deuda soberana opera en rojo. El riesgo país sube y roza los 450 puntos básicos.

Los bonos caen hasta 1,4% en Nueva York, traccionados por el Bonar 2041. El riesgo país se ubica en 448 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval cae 0,3%. Las acciones del panel líder operan con mayorías en rojo, traccionadas por Holcim (-1,3%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street se mueven mixtos.