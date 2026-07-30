Wall Street: las acciones suben, los bonos bajan y el riesgo país se sostiene arriba de los 440 puntos

A pesar de la suba de las acciones, la deuda soberana muestra una tendencia a la baja en Wall Street.

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Los activos argentinos se mueven mixtos en Wall Street, mientras que las acciones suben los bonos caen. El riesgo país baja pero no logra quebrar los 440 puntos básicos. En la plaza local, el Merval opera con tendencia al alza.

La deuda soberana cae hasta 0,9% en Nueva York, como el caso del Global 2029. Los bonos bajo legislación local se mueven en la misma tónica, con retrocesos de hasta 1,1%.

El riesgo país se ubica en 441 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval avanza 2,2%. Las acciones operan en verde.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street se mueven subas generalizadas El ADR de Supervielle lidera las subas con un incremento de 5,4%.