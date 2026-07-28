El riesgo país sube y toca los 450 puntos, mientras que los activos argentinos operan en rojo

El mercado argentino opera en rojo, tanto los bonos como las acciones caen. El riesgo país trepa hasta los 450 puntos.

El mercado argentina opera este martes en condiciones adversa. El riesgo país sube y trepa hasta los 450 puntos básicos. Mientras que los bonos y las acciones cotizan en rojo.

La deuda soberana en Nueva York cae hasta 0,6%, como el caso del Bonar 2041. En tanto, los bonos bajo legislación local alternan subas y bajas.

Acciones En la plaza, el Merval cae 1,8%. Las acciones del panel líder operan con un rojo generalizado, empujadas por los papales de los bancos.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operan con mayorías en baja. La mayor caída la registra el ADR de Supervielle (-4,7%).