Kristalina Georgieva pidió la reforma previsional: cuáles son los cambios que propone

La directora del Fondo Monetario Internacional ( FMI ), Kristalina Georgieva , felicitó al Gobierno por sus avances en las reformas económicas de carácter estructural y aprovechó para impulsar algunas de las que aún no se llevaron a cabo, entre ellas, la reforma previsional . Aunque el Gobierno Nacional tiene en claro que difícilmente sea viable realizarla en el corto plazo, se comprometió ante el organismo a presentar un proyecto antes de diciembre de 2027, si es que las urnas validan la gestión libertaria.

El organismo sostiene que el gasto previsional representa la piedra en el zapato del gasto público y considera necesario avanzar hacia un sistema financieramente sostenible que no comprometa la meta intocable del equilibrio de las cuentas públicas.

Sin embargo, cualquier modificación del régimen previsional requerirá el envío de un proyecto al Congreso donde deberá obtener la aprobación legislativa. El problema es que, dada la sensibilidad política y social del tema, se prevé que el debate genere una fuerte discusión entre el oficialismo, la oposición, los sindicatos y las organizaciones de jubilados.

Entre los requerimientos del FMI eliminar definitivamente cualquier moratoria previsional , limitar el acceso a una jubilación de quienes no reúnan los 30 años de aportes tradicionales, aumentar la edad jubilatoria y separar a las pensiones contributivas de las no contributivas.

En el último acuerdo firmado por la Argentina con el FMI, figuran una serie de recomendaciones entre las que se destaca la propuesta de establecer una jubilación proporcional a cada persona por la cantidad de años de aporte.

Bajo el título de "reforzar el vínculo entre las cotizaciones y las prestaciones", el organismo advierte que el actual sistema de 30 años de aportes genera discontinuidades en el acceso a las prestaciones por lo que recomienda regularizar el sistema en base a una proporcionalidad entre haberes y aportes, lo que "reforzará los incentivos para cotizar".

En criollo, lo que sucederá es que aquellas personas que tengan menos de 30 años de aportes podrán jubilarse, pero con haberes mucho menores a los que tengan los aportes completos, lo cual no quiere decir que eso implique necesariamente aumentos jubilatorios para estos últimos.

Separación de jubilaciones y pensiones

Otro de los ítems claves de la reforma es la separación de los haberes según tipo de aportes. Por un lado, las jubilaciones contributivas continuarán bajo el sistema SIPA y los que no tienen ningún año de aporte en absoluto (jubilaciones no contributivas) pararán a integrar el denominado PUAM, es decir, la pensión básica pagada financiada por recursos generales del Estado.

El FMI propone que la PUAM y el haber básico sean de solo un 20% del salario promedio de los trabajadores registrados según el RIPTE.

¿Habrá aumento de la edad jubilatoria?

Uno de los temas que mayor debate genera es la posibilidad de elevar la edad para jubilarse. Aunque el informe del FMI no establece expresamente esa modificación, es una política que desde el organismo vienen sosteniendo para todas las reformas previsionales en distintos países.

Entre las propuestas que circulan aparecen el aumento de la edad jubilatoria sólo para mujeres de los 60 años actuales a 65 años y otra que plantea, además, el paso de la jubilación para varones de 65 años a 70 años.