Tras reunirse con Kristalina Georgieva, Luis Caputo pidió paciencia, admitió la caída del empleo formal y no habló del dólar

El ministro de Economía, Luis Caputo , sostuvo este lunes que las reformas que impulsa el Gobierno necesitan tiempo para dar frutos y reclamó "paciencia y perseverancia" para aguardar sus efectos. El planteo llegó después del encuentro que el presidente Javier Milei mantuvo con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva , en la Casa Rosada , tras el cual el funcionario afirmó que la titular del organismo coincidió en la necesidad de sostener el rumbo y ponderó los avances del programa oficial.

"Todos estos cambios llevan tiempo. Hay que tener paciencia y perseverancia, como dice ella (Kristalina Georgieva). Entiendo la impaciencia de la gente por ver resultados inmediatos", expresó Caputo en diálogo con LN+.

Caputo remarcó que la directora del Fondo quedó "muy impresionada" con los resultados del programa económico y con las reformas en marcha. "Fue muy efusiva en felicitarnos en cada reunión. Siempre remarcó lo mismo: lo impresionada que estaba con los resultados del programa. Una cosa para mí muy importante, que dijo en la conferencia, es centrarnos en la perseverancia", señaló.

Sobre el cara a cara entre Milei y la titular del organismo, el ministro detalló que el Presidente le explicó en profundidad el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. "Hablamos de temas variados. Muy buena reunión con el Presidente. Se fue muy contenta con todo lo que le expuso. Le contó en más detalle la reforma de la Carta Orgánica [del BCRA]. Tomó nota", relató.

El titular del Palacio de Hacienda destacó que Georgieva ubicó al país en una posición favorable frente al escenario internacional. "Hizo hincapié en que somos uno de los países mejor preparados para la volatilidad que estamos viendo en el mundo. Argentina tiene superávit fiscal y energético en un contexto de guerra donde los precios de la energía crecen", afirmó. En esa línea, subrayó que la Argentina "ahora es productor de petróleo" y que "se beneficia por el aumento del precio".

El talón de Aquiles: el empleo informal

Entre los temas abordados, Caputo admitió una debilidad: aunque el empleo creció, la mejora se concentró en el sector informal. "Hablamos de la importancia de lograr un mayor empleo formal. Ella está al tanto de los números. Sabe que si bien el empleo creció, el formal cayó y el informal creció", reconoció.

El ministro dijo haberle presentado a Georgieva los ejes de la reforma laboral y aseguró que la funcionaria quedó "muy impresionada" con las medidas. "Hay cosas que esperamos que en el futuro tengan su rédito", planteó.

También destacó que las grandes inversiones ya aprobadas o en trámite tendrán impacto en los próximos años: "Son inversiones que se darán en la Argentina en los próximos años. No es algo que va a beneficiar solo a este Gobierno, sino también a los que vengan".

Sin definiciones sobre el dólar

Por último, Caputo aclaró que el tipo de cambio no formó parte de la conversación. "Del tipo de cambio ni siquiera hablamos", aseguró, y remarcó que "el Fondo no se mete en temas políticos", por lo que consideró que "la línea económica a futuro dependerá del gobierno que gane".