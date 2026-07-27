A cuánto cerró el dólar tras la reunión de Javier Milei con Kristalina Georgieva del FMI

Mientras que la titular del FMI, Kristalina Georgieva, visita la Argentina con una reunión clave con Javier Milei y parte de su Gabinete, el dólar oficial no registró movimientos por primera vez en las últimas cuatro ruedas cambiarias. Así quedaron las cotizaciones en un día clave.

El dólar oficial, en concreto, cerró hoy a $1470 para la compra y $1520 para la venta, sin cambios registrados respecto del cierre del día viernes. En la semana anterior, la senda alcista empezó el miércoles y no frenó hasta hoy en el segmento minorista al público en el Banco Nación.

Mientras tanto, el dólar blue cerró hoy a $1540 para la compra y $1560 para la venta, con uno de los valores más altos para el paralelo en lo que va del año. La moneda estadounidense tuvo, en este segmento, un incremento del 0,98% o de $15 respecto del cierre del día viernes.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, destacó hoy los resultados del plan económico que se está implementando en la Argentina y que está respaldado por un programa del organismo multilateral, aunque admitió que es importante que el crecimiento del país se extienda a todos los sectores.

A su vez, consideró que dado el progreso que está expresando la Argentina no será necesario que el FMI aporte nuevos fondos para hacer frente a los próximos vencimientos de deuda.

Por otra parte, admitió que el proceso de transformación que está atravesando la Argentina es complejo, pero afirmó que de perseverar en el rumbo los progresos se extenderán a toda la población.

“Mi convicción es que el país está por un buen camino y no habrá necesidad de más fondos”, aseguró Goergieva y en consecuencia sostuvo que no será necesario “financiamiento adicional por parte del FMI”.

Tras reunirse con Milei y el gabinete nacional Georgieva participará de un conversatorio con alumnos de cinco universidades que se desarrollará en el Palacio Libertad y por la noche tendrá una cena privada con empresarios y diferentes representantes sectoriales.

Mañana la jornada se desarrollará íntegramente en Vaca Muerta, donde se verá con el CEO de YPF, Horacio Marin.