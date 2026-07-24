El riesgo país subió, quedó al borde de los 440 puntos y se depreciaron los títulos públicos

Los inversores sufrieron pérdidas tras la baja en la mayoría de títulos públicos argentinos y la disparidad en las acciones que cotizan en Wall Street.

El riesgo país culminó la semana rozando los 440 puntos. El índice que elabora el JP Morgan se mantuvo en el mismo nivel que el jueves, en los 437 puntos, y en lo que va de julio subió 2,6%.

Esto se produjo debido a una caída en los títulos públicos, los cuales retrocedieron en la mayoría de sus especies y generaron malas expectativas para los inversores. Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operaron con disparidades, donde Globant (2,3%) encabezó las ganancias y Loma Negra (-4,4%) quedó adelante en las pérdidas.

Análisis de los Títulos Públicos En la plaza local, el Merval cayó 1,1% hasta los 3.283.853,97 puntos; medido en dólares retrocedió 2% hasta US$2.052,38. Los papeles de la Bolsa porteña cerraron la semana con un desempeño negativo: Loma Negra (-4,1%), Metrogas (-3,2%) y Central Puerto (-2,3%) encabezaron con las mayores pérdidas.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operaron con disparidades, donde Globant (2,3%) encabezó las ganancias y Loma Negra (-4,4%) quedó adelante en las pérdidas.

En la plaza local, el Merval cayó 1,1% hasta los 3.283.853, 97 puntos; medido en dólares retrocedió 2% hasta US$2.052,38.