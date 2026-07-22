El dólar rebota y el riesgo país cede 11 puntos tras la mejora de la nota de Moody's por la deuda

El riesgo país reaccionó a la suba de la calificación, quedando al borde de quebrar la barrera psicológica de los 400 puntos.

El dólar blue alcanzó su máximo histórico este martes al cerrar a 1.550 pesos, y marcando la incertidumbre que se advierte en el mercado.

El mercado recibió con buenos ojos la suba de la nota de la calificadora Moody's de Caa1 a B3, pero las reacciones del mercado no fueron unívocas en la primera rueda tras anunciarse el cambio de calificación. Los bonos soberanos tuvieron un buen desempeño impactando en una baja del riesgo país, mientras que el dólar "se despertó" de la siesta.

Este miércoles el dólar minorista en el Banco Nación cotiza a $1.455 para la compra y $1.505 para la venta, una suba de 0,33% intradía, mientras que el dólar informal cotiza a $1.535 y $1.555 para ambas puntas, lo que representa un 32% de aumento.

En cuanto a los dólares financieros el dólar MEP marca en pantallas $1.511,40, una suba del 0,11%, en tanto que el Contado con Liqui avanzó en al misma medida, que quedó en $1567,04.

En este contexto, el riesgo país retrocede 11 puntos básicos, hasta 410 puntos, empujado por la mejora de la cotización de los bonos soberanos emitidos bajo ley extranjera.

Baja del riesgo país La especulación del mercado es que el riesgo país quiebre la línea de los 400 puntos como un paso clave antes de salir a colocar deuda en los mercados voluntarios. El aspecto clave hoy es la tasa de interés que debería pagar la Argentina en caso de salir a los mercados.