El dólar sigue en calma y no sube de los $1500

El dólar oficial no se movió este martes y el dólar blue fluctúa con variaciones en sus precios. Las cotizaciones.

Mientras el Gobierno sigue apostando a la estabilidad y a la calma del dólar con la mira puesta en fortalecer la divisa, la misma moneda estadounidense quedó sin movimientos este martes y se mantiene así en lo que va de la semana. Mientras tanto, el dólar blue sube y baja.

En concreto, el dólar oficial cerró hoy a $1450 para la compra y $1500 para la venta. Es el mismo precio que mantiene desde la semana pasada sin registrar cambio alguno en las últimas 72 horas hábiles.

El segmento minorista al público en el Banco Nación se sigue consolidando y se mantiene en la barrera de los $1500 pese a la fluctuación de los otros tipos de cambio.

Por su parte, el dólar blue sigue fluctuando y registrando variaciones: hoy cerró a $1525 para la compra y $1545 para la venta con una suba de $5 respecto del cierre del día lunes variando su precio un 0,3% en las últimas 24 horas.

Dólar en movimiento: el Gobierno confía en una recomposición salarial El Gobierno nacional aseguró que desde junio se inició una recomposición de los salarios a partir de una caída en la inflación. “Hay expectativa de que a partir de junio se produzca una mejora en la situación salarial por la baja de la inflación”, señaló este martes el vocero presidencial, Adrián Ravier.