Así abrió el dólar tras la derrota de Argentina en el Mundial 2026

La derrota de la Selección argentina frente a España dejó al país sin la cuarta estrella, pero no provocó movimientos bruscos en el mercado cambiario. En la apertura de este lunes 20 de julio, el dólar oficial mantuvo su cotización, mientras que el blue también comenzó la jornada en los niveles del cierre anterior.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni perdió 1-0 durante el tiempo suplementario en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Aunque el resultado dominó la agenda pública y generó expectativa sobre la reacción de los mercados, las primeras operaciones mostraron estabilidad. La cotización siguió condicionada por factores económicos y financieros, sin una respuesta vinculada de forma directa al desenlace deportivo.

En las pantallas del Banco Nación, el dólar minorista comenzó la rueda a $1.450 para la compra y $1.500 para la venta. De esta manera, conservó los valores del viernes, cuando había subido un escalón después de varias jornadas de movimientos moderados. En otras entidades financieras, el precio de venta se ubicó entre $1.495 y $1.507,50, según el banco consultado.

El dólar blue, por su parte, abrió a $1.510 para la compra y $1.530 para la venta. La diferencia con el tipo de cambio oficial se mantuvo cerca del 2%, una brecha reducida en comparación con otros períodos del mercado argentino. El dólar tarjeta, utilizado como referencia para consumos turísticos y servicios contratados en el exterior, quedó en $1.950 debido a la percepción impositiva del 30%. Las cotizaciones fueron relevadas durante la apertura de este lunes .

En el segmento financiero tampoco se observaron saltos importantes durante las primeras operaciones. El dólar MEP se ubicó alrededor de $1.519, mientras que el contado con liquidación operó cerca de $1.576. Este último continuó como la cotización más alta entre las alternativas bursátiles, con una diferencia aproximada del 6,6% frente al mayorista.

La cotización mayorista, que funciona como referencia para las operaciones de comercio exterior, se sostuvo en torno de los $1.478 para la venta. El viernes había avanzado $2, aunque completó la semana con una baja acumulada de $10. El movimiento reflejó una mayor demanda de instrumentos en pesos y una rueda cambiaria con menor presión sobre el dólar, de acuerdo con el análisis del mercado. Los operadores también siguen la evolución internacional y la política de reservas.

La demanda de dólares que generó el Mundial 2026

La participación argentina en la final sí tuvo un efecto sobre la salida de divisas por turismo, aunque ese movimiento comenzó antes del partido. Un informe de la consultora Qualy estimó que entre 3.000 y 5.900 personas viajaron a último momento a Estados Unidos exclusivamente para asistir a la definición. Ese grupo habría demandado cerca de US$58 millones para pagar pasajes, alojamiento y entradas.

La cifra se sumó al gasto de los hinchas que ya se encontraban en territorio estadounidense siguiendo el torneo. Sin embargo, esas compras no se tradujeron en un salto del dólar durante la apertura posterior a la derrota. El mercado inició la semana concentrado en la acumulación de reservas del Banco Central, las tasas en pesos, el escenario internacional y las próximas señales sobre la calificación crediticia argentina.