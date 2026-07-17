Wall Street: los activos argentinos operan en rojo y el riesgo país vuelve a superar los 410 puntos básicos

La deuda soberana en dólares opera con bajas en Wall Street, al igual que los ADRs argentinos. El riesgo país sube.

Los activos argentinos operan en rojo en Wall Street, tanto los bonos como las acciones argentinas caen en Nueva York. En ese sentido, el riesgo país vuelve a subir. En la plaza local, el Merval también se mueve con tendencia a la baja.

La deuda soberana en dólares en Nueva York cotiza en rojo, con retrocesos de hasta 0,8% como el caso del Bonar 2041. Los bonos bajo legislación local se mueven en la misma tónica.

El riesgo país se ubica en 412 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval cae 1%. Las acciones del panel líder retroceden hasta 2,3%, traccionadas a la baja por los papeles de los bancos.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan en rojo. La mayor caída la registra el ADR de Mercado Libre (-3,2%).