Wall Street: el desembarco de la surcoreana SK Hynix bate récords y reconfigura el mercado

La entrada del fabricante surcoreano de chips de memoria SK Hynix en el mercado bursátil estadounidense demostró que el interés de los inversores por las inversiones relacionadas con la inteligencia artificial (IA) sigue insatisfecho, a pesar de la volatilidad de las acciones de semiconductores en las últimas semanas.

La compañía tecnológica debutó la semana pasada en Wall Street al lanzar su oferta pública de acciones (OPA) con una suba de más del 13% y haciendo historia al recaudar 26.500 millones de dólares.

Se trata de la mayor salida a bolsa de una empresa extranjera en Estados Unidos en el Nasdaq y sólo superada por la OPA de SpaceX como la mayor venta de acciones en la historia de Wall Street.

La empresa con sede en Seúl es una de las grandes beneficiarias del desarrollo de la IA y planea utilizar la nueva inversión para expandir su producción de chips de memoria de alto ancho de banda, utilizados por empresas como Nvidia, que diseña procesadores de IA , y Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que fabrica los chips de Nvidia.

Según el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, ya está en conversaciones con la empresa para destinar parte de esa inversión a la producción en EE.UU.

Las acciones de SK Hynix subieron más de 13% tras debutar el viernes pasado, lo que supone un incremento de casi 25 dólares por acción respecto a los 149 dólares del precio de salida.

La operación ha generado una demanda que ha superado en más de siete veces la venta prevista de 177,9 millones de unos American Depositary Receipts (ADR). Según la compañía aspiran a replicar su desempeño en la bolsa de Seúl, donde sus acciones han aumentado un 634% en el último año, impulsadas por el fuerte aumento de la demanda de chips de memoria en medio de la expansión de la infraestructura de IA.

Gigante surcoreana

SK Hynix es uno de los principales fabricantes mundiales de memoria de alto ancho de banda (HBM, por sus siglas en inglés) y sus principales competidores son la también coreana Samsung Electronics y Micron Technology. Vale señalar que las tres compañías se han beneficiado de la escasez de oferta para registrar un crecimiento desorbitado en los últimos meses.

Si bien la OPA de SK Hynix en EE.UU. llegó con retraso aun así la demanda por la oferta de acciones en Estados Unidos ha sido más sólida de lo que muchos esperaban, lo que sugiere, según los analistas, que el repunte del sector de los chips de memoria podría haber hecho simplemente una pausa, en lugar de haber alcanzado sus máximos.

Para los especialistas en este negocio y en particular en IA, lo importante es que SK Hynix le acaba de señalar al sector de los semiconductores en Asia que, en este ciclo de IA, la principal fuente de capital sigue estando en Nueva York.

Por lo que explican que la OPA de la gigante surcoreana de la memoria no es una simple venta de acciones sino una señal de alerta desde el corazón de la cadena de suministro, donde las empresas que impulsan el desarrollo de la IA están descubriendo que, si bien los mercados locales pueden valorar la escasez, Wall Street puede convertirla en un arma.

En los bancos de inversión destacaron que la OPA surcoreana refleja además que los inversores siguen con apetito de cualquier componente vinculado a la infraestructura de IA, especialmente si se encuentra cerca del cuello de botella de la memoria de alto ancho de banda.

El impulso de la IA

La operación de SK Hynix también sacude al mercado, ya que los chips de memoria han sido durante los últimos 50 años el rincón más aburrido de la tecnología, pero ahora el desarrollo de la IA no funciona sin ellos. Cabe destacar que el rol de SK Hynix es crítico en el suministro de memoria de alto ancho de banda, que es el componente que permite que los aceleradores de IA de Nvidia funcionen a la velocidad que el mercado exige.

En tal sentido vale explicar que la memoria HBM, que se apila junto a los procesadores gráficos y permite mover datos a velocidades que la memoria convencional no puede sostener. O sea, ya no se trata solo de una compañía que suministra HBM simplemente ligada al ciclo clásico de la memoria, sino que está conectada al sistema nervioso de la IA.

Además, vale señalar que si bien SK Hynix y sus competidores en el sector de la memoria, Micron y Samsung, entraron brevemente en un mercado bajista en las últimas semanas, y a pesar del resurgimiento del conflicto con Irán, la expectativa de la nueva cotización en EE.UU. ayudó a impulsar las acciones tecnológicas en general sobre el cierre de la semana pasada.

El 50% del mercado

Los inversores optimistas entienden la situación de la demanda: SK Hynix controla más de la mitad del mercado de chips de memoria de alto ancho de banda, esenciales para la economía de la IA, y toda su producción de 2026 ya está vendida. El precio de sus acciones en Corea del Sur se multiplicó por casi 8 veces en el último año y la compañía ha superado una capitalización de mercado de 1 billón de dólares.

Ahora la cotización en Estados Unidos le brinda a la compañía el acceso a un grupo de inversores mucho más amplio, con operaciones en dólares, durante el horario bursátil estadounidense y con la comodidad que Wall Street entiende.

Hay otro ingrediente: las empresas de semiconductores, redes, hardware avanzado e infraestructura de IA no solo buscan capital también buscan el prestigio que supone facilitar la inversión a los inversores estadounidenses.

Las empresas tecnológicas y vinculadas a la IA necesitan una gran capacidad de financiación, por ejemplo, para acompañar las fuertes inversiones en nuevas plantas de producción de semiconductores. Wall Street parece ser el camino.