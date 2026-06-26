Inversiones: ¿dónde está parado el índice Merval?

Los mercados locales están en una especie de “stand by” a la espera, como de costumbre, de algún nuevo driver que impulse el ánimo de los inversores y por ende el de las cotizaciones bursátiles, luego del fiasco de la no recalificación de Argentina por parte de MSCI a economía de frontera.

Mientras tanto, los activos argentinos asisten a cierta depuración global de posiciones, detonada por varias razones, pero sobre todo vinculada con las acciones tecnológicas y de inteligencia artificial (IA).

Por ello, ante la ausencia de nuevos drivers, resulta interesante saber dónde está parado el mercado bursátil local para tener cierta referencia respecto del resto del mundo, un somero balance de la era Milei. Al tomar las cotizaciones desde que asumió el gobierno libertario, desde fines de diciembre 2023 y hasta mediados de junio 2026, el índice Merval medido en dólares Contado con Liquidación (CCL) registra un aumento de más del 125%.

En ese mismo período, el índice del mercado brasileño Ibovespa bajó casi el 2%, mientras que el índice MSCI Latam subió cerca del 30%. Incluso, al compararlo con el índice bursátil de referencia de Wall Street (S&P 500), la performance del Merval CCL también resulta superior ya que el S&P 500 aumentó menos del 60%, mientras que su subíndice tecnológico “Magnificent 7”, integrado por Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia y Tesla, casi se duplicó.

Según los analistas de la consultora Quantum, el mayor incremento del Merval CCL puede explicarse mayormente por dos factores: el costo de capital de Argentina o riesgo país y la composición particular del índice. Veamos cada uno.

En cuanto al costo de capital o riesgo país: la prima de riesgo de Argentina pasó de niveles de 1.900 puntos básicos a fines de diciembre 2023 a 420 puntos básicos a mediados de junio 2026. Si bien la baja en este período es muy significativa, vale señalar que aún continúa siendo superior y menos estable que en otros países de la región como por ejemplo la de Brasil, que se ubica en torno a los 200 puntos.

Además, la tasa de interés internacional de referencia (de EE.UU. a 10 años) pasó de 3,88% a 4,43% en el mismo período, lo que eleva el piso del riesgo país.

Merval en dólares

¿Por qué es relevante todo esto? Porque, en términos generales, la reducción del riesgo país conlleva mejores condiciones para el acceso al financiamiento del sector privado, mejora además las expectativas del flujo de fondos de las empresas y su rentabilidad.

De modo que, a menor nivel de riesgo país o costo de capital, mejores condiciones de acceso a financiamiento y perspectivas de las compañías, o sea, una dinámica que impacta positivamente en la valuación del índice bursátil. Por ende, está clara la correlación negativa que ello implica entre el nivel de riesgo país y el índice Merval CCL.

“La combinación de ordenamiento macroeconómico en general, y fiscal en particular, y las muy buenas expectativas sobre el futuro de sectores específicos de la economía son algunos de los elementos que llevaron a la baja del riesgo país y a que el Merval en dólares (Merval CCL) esté muy cerca de los máximos históricos”, señalan desde la consultora.

La Bolsa porteña

Un párrafo aparte merece el análisis de la composición del índice bursátil, ya que cada país tiene composiciones distintas de sus índices accionarios, dependiendo del desarrollo, proporciones y existencia de sectores específicos.

En la actualidad, en Argentina el 49% de la capitalización del índice está representada por compañías de petróleo y gas, donde YPF explica el 32%, que están cada vez menos expuestas a decisiones gubernamentales dada la situación y evolución internacional del sector y el marco especifico que se dio en el país para su desarrollo, como, por ejemplo, señales de precios internacionales y el nuevo régimen de promoción de inversiones “RIGI”.

Vale recordar que a fines de 2023 representaba el 45% de la capitalización de mercado del índice. Por otro lado, el 33% está representado por bancos y otras empresas financieras (contra 18% de fines de 2023) donde el Grupo Galicia explica el 13% y el Banco Macro el 9%, tratándose de un sector que está particularmente más expuesto a la evolución del costo de capital o riesgo país, cuya evolución los favoreció relativamente más que al resto de los sectores.

Los 7 Magníficos

En cuanto al sector de servicios públicos, en la actualidad representa el 8,6% y el de materiales/industriales el 8,1% versus el 26,9% de fines de 2023 con fuerte participación de Mirgor en ese momento.

De modo que las distintas composiciones de los índices entre países y la evolución dispar de sectores con evoluciones y perspectivas de negocios propias se reflejan, precisamente, en las variaciones de los subíndices. Veamos.

El sector de Petróleo & Gas del Merval aumentó más de un 180% entre 2023 y 2026, contra un aumento del 31% del mismo sector en el S&P 500. Pero mientras en el Merval el sector representa 49% de la capitalización total de mercado, en el caso del S&P 500 es apenas el 3% del total.

Algo similar ocurre en el caso del sector financiero que en el Merval pesa un 33% y un 12% en el S&P 500 y la variación entre 2023-2026 es 230% contra 44% del subíndice en el S&P 500.

Claro que hay un protagonista clave que está ausente en el caso del Merval, el sector tecnológico (“Magnificent 7”) que en el S&P 500 representa 38% del total de su capitalización, y que aumentó casi 100%.

El análisis deja en claro que la fuerte reducción del costo de financiamiento o riesgo país y la composición particular del Merval explican que el índice medido en dólares CCL superase la evolución de los índices de la región y la del S&P 500, aun considerando solamente el subíndice tecnológico.