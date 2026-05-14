Wall Street: los activos argentinos operan mixtos y el riesgo país se mantiene alejado de los 500 puntos

Tanto bonos como los ADRs argentinos alternan subas y bajas en Wall Street. El Merval con leve tendencia al alza.

Las acciones argentinas muestran un retroceso en la Bolsa de Valores de Nueva York, en sintonía con los bonos soberanos, con números en rojo, aunque en el margen.

Los activos argentinos en Wall Street operan mixtos en la rueda de este jueves. Tanto bonos como los ADRs alternan subas y baja. En la plaza local, el Merval se mueve con una leve tendencia al alza. Mientras, el riesgo país se mantiene por encima de los 500 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares alternan subas y bajas en Nueva York, empujadas al alza por el Global 2029 (+0,3%). Los bonos bajo legislación local operan en la misma tónica.

El riesgo país se ubica en 520 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval avanza 0,8%. Las acciones del panel líder muestran alzas generalizadas, empujadas por Telecom (+3,6%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan mixtos. La mayor suba la registra el ADR de Globant (+2,8%).