Los bonos y las acciones argentinas caen en Wall Street luego del rally alcista de ayer

Los activos argentinos en Wall Street operan a la baja en la rueda de este jueves. En la plaza local, el Merval también cotiza en rojo.

Tras el rally alcista en la jornada del miércoles, los activos argentinos en Wall Street caen en la rueda de este jueves. El riesgo país muestra un pequeño rebote pero se ubica por debajo de los 520 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares cae hasta 0,8% en Nueva York. Los bonos bajo legislación local se mueven en la misma línea, con bajas de hasta 0,3%.

El riesgo país se ubica en 519 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval cae 1,9%. Las acciones del panel líder muestran un rojo generalizado, traccionadas por Transportadora Gas del Sur (-3,7%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan en la misma tónica, con caídas de hasta el 6%, como el caso del ADR de TGS.