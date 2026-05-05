Wall Street: los activos argentinos operan al alza, pero riesgo país se sostiene arriba de los 550 puntos

Los activos argentinas registran subas en Wall Street. Pero el reisgo país no logra romper los 550 puntos básicos.

Los activos argentinos que cotizan en Wall Street.

Los activos argentinos operan al alza en Wall Street este martes, pero el reisgo país no logra comprimir y se ssotiene arriba de los 550 puntos básicos. En tanto, en el mercado cambiario el dólar se mantiene estable.

La deuda soberana en dólares registra subas en Nueva York, empujada por el Global 2046. En tanto, los bonos bajo legislación local cotizan en rojo.

El riesgo país se ubica en 555 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval avanza 0,06%. Las acciones del panel líder se mueven con mayorías en suba. Al alza tracciona Transener (+4,2%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan en la misma sintonía y muestran subas generalizadas, empujadas por el ADR de Corporación América (+4%).