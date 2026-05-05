El Gobierno habilitó la privatización de un terreno ferroviario en Palermo junto a otros 20 inmuebles estatales

El Gobierno nacional autorizó la privatización de 21 propiedades pertenecientes al Estado . La puesta en venta fue oficializada a través del Decreto 322/2026 y faculta a la Agencia de Administración de Bienes del Estado ( AABE ) a avanzar con la enajenación de estos activos.

Según se detalla en el texto oficial, la decisión responde a la “necesidad de impulsar la venta de inmuebles pertenecientes al Estado Nacional que resultan innecesarios para su gestión”. En ese sentido, se argumenta que muchos de estos bienes se encuentran ociosos, subutilizados o sin una afectación específica, lo que genera gastos evitables.

Según el AABE, las auditorías realizadas sobre el patrimonio estatal detectaron irregularidades en el uso de los inmuebles, incluyendo casos de ocupación indebida o falta de aprovechamiento. Frente a este diagnóstico, el Ejecutivo considera que su traspaso al sector privado podría dinamizar actividades productivas y contribuir a mejorar las condiciones económicas.

Además, desde el Gobierno sostienen que la venta permitirá reducir el gasto público asociado al mantenimiento de propiedades sin uso definido y, al mismo tiempo, generar ingresos genuinos.

Dónde están los inmuebles

Los 21 bienes autorizados para su venta están distribuidos en distintas regiones del país, con presencia tanto en grandes centros urbanos como en localidades del interior.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sale a la venta un predio ubicado sobre la avenida Libertador al 3800, en la zona de las vías del ferrocarril San Martín, entre Retiro y Palermo, de más de 3000 m2. Un terreno angosto a la vera de las vías del tren en una de las zonas de mayor valor inmobiliario de la Argentina.

En la Provincia de Buenos Aires, se destacan dos terrenos en Salazar (partido de Daireaux), tres en Mariano H. Alfonzo (Pergamino), cinco en Barrow (Tres Arroyos) y uno en Pablo Podestá.

También hay propiedades en el interior del país: dos sectores en Esquel, en Chubut; tres terrenos en la costanera del Embalse de Río Tercero, en Córdoba; tres predios en la estación Lonquimay, en La Pampa; y un inmueble en Candelaria, sobre la calle Fray Ruiz de Montoya, en Misiones.