Argencons se quedó con un codiciado predio en el barrio de Belgrano que puso en subasta el Gobierno

El Gobierno, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado ( AABE ), concretó la subasta de uno de los terrenos más valiosos y codiciados del barrio porteño de Belgrano . El predio , hasta ahora perteneciente a la Policía Federal Argentina (PFA), ocupa una manzana completa delimitada por las calles Echeverría, Cazadores, Juramento y Artilleros, con una superficie de casi 10.000 m2 .

La firma Argencons —controlada mayoritariamente por el empresario Eduardo Costantini— se quedó con el lote tras pagar US$ 46,5 millones: más del doble del valor de base. Otras empresas como Quo Quesada, Ciudad G3, Santagada LINE y IRSA también participaron de la puja, con ofertas que oscilaban entre los US$ 40 y 45 millones.

La operación se formalizó por medio de la Resolución 65/2025 publicada en el Boletín Oficial, que desafectó el inmueble del dominio del Estado. El uso que tenía hasta entonces el lugar era muy diverso: funcionaba como taller de reparación de vehículos de infantería, dependencias de bomberos y la división de Brigada Forestal de la PFA. Las actividades que allí se llevaban a cabo ya fueron reubicadas en un inmueble en Barracas, en la calle Zepita Nº 3102, también administrado por la fuerza.

La subasta se realizó a través de la plataforma SUBAST.AR —Subasta Pública Nº 392-0102-SPU25— y atrajo fuertes ofertas debido a la ubicación estratégica del terreno. El precio base fijado por la AABE había sido de US$ 21.369.863.

Fuentes del mercado coinciden en que el sobrecumplimiento del precio base responde al valor estratégico del terreno: está a pocas cuadras de la Avenida Libertador, muy cerca del Barrio Chino y del estadio de River Plate, lo que lo hace altamente atractivo para desarrollos inmobiliarios de envergadura.

La venta del predio se enmarca en una política más amplia de reordenamiento del patrimonio estatal impulsada por la actual administración. Según los considerandos de la norma, la intención es “optimizar el uso del patrimonio estatal” y destinar los activos no estratégicos a generar recursos para el Estado.

Ese plan ya había comenzado con la subasta de otros inmuebles en zonas codiciadas de la Ciudad, entre los que se destaca un terreno en Palermo —propiedad de la Nación— también puesto a la venta en 2025. La operación en Belgrano marca un paso más en este “rally de subastas” que —según críticos— implica desprenderse de bienes públicos en zonas de alto valor.

Para la fuerza de seguridad, la mudanza y reasignación de dependencias implicaron trasladar los talleres y la Banda de Música de Cadetes a un inmueble en Barracas, con lo que el predio liberado ya no justificaba mantenerse bajo jurisdicción de la PFA.

La adquisición del terreno por parte de Argencons —empresa de reconocida trayectoria en desarrollos inmobiliarios residenciales y comerciales— despierta expectativas sobre futuros proyectos urbanísticos de alta gama en una zona muy demandada. El hecho de que el predio “no posea valor patrimonial” permite su demolición o remodelación sin restricciones especiales por patrimonio histórico, lo que facilita planificaciones de mediana a gran escala.