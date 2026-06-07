La tecnología ya no es una industria, es mucho más que eso

Durante mucho tiempo fue normal escuchar frases como: “Nosotros no somos una empresa de tecnología ”. La afirmación tenía sentido. Había empresas de software , empresas de telecomunicaciones y empresas tecnológicas . Y después estaban el resto: industrias , comercios, constructoras, estudios contables o concesionarios. Pero eso cambió.

La tecnología dejó de ser una categoría empresarial para convertirse en infraestructura. Como la electricidad, internet o las finanzas. Hoy prácticamente todos los negocios dependen de ella para vender, operar, tomar decisiones o relacionarse con sus clientes. Y, sin embargo, todavía hay empresas que siguen actuando como si esto fuera un tema ajeno.

La falsa división de empresas tecnológicas y tradicionales. Durante años parecía lógico separar el mundo entre empresas tecnológicas y empresas tradicionales. Por un lado, estaban Google, Microsoft o Mercado Libre. Por el otro, una fábrica, una distribuidora o un estudio profesional. Pero esa división empieza a quedar vieja. Hoy la ventaja competitiva de muchas empresas ya no está únicamente en el producto que venden. Está en cómo utilizan la tecnología alrededor de ese producto.

Un concesionario compite por experiencia digital. Una empresa industrial compite por trazabilidad y eficiencia operativa. Un estudio contable compite por velocidad de respuesta y capacidad analítica. Una inmobiliaria compite por visibilidad, datos y experiencia de usuario. La tecnología dejó de ser un sector específico para transformarse en una capa transversal que atraviesa prácticamente todas las industrias.

El negocio cambia

Uno de los errores más comunes es pensar que la transformación tecnológica implica cambiar de negocio. En realidad, muchas veces ocurre exactamente lo contrario. La industria sigue siendo la misma. Lo que cambia es la forma de competir. Uber no inventó el transporte. Airbnb no inventó el alojamiento. Mercado Libre no inventó el comercio.

Lo que hicieron fue utilizar tecnología para rediseñar experiencias, procesos y modelos operativos. Ese mismo fenómeno empieza a verse cada vez más en las pymes. La pregunta ya no es solamente qué vendés. La pregunta es cómo utilizás la tecnología para entregar más valor que tu competencia.

TECNO3 Uno de los errores más comunes es pensar que la transformación tecnológica implica cambiar de negocio. Archivo.

La IA acelera la distancia

Si la digitalización ya venía transformando industrias, la inteligencia artificial está acelerando el proceso. Hasta hace pocos años, muchas mejoras requerían grandes inversiones, proyectos largos y equipos especializados. Hoy una pyme puede automatizar procesos, generar análisis, mejorar la atención al cliente o construir herramientas internas con una velocidad impensada hace apenas dos años.

Eso genera una consecuencia importante. La diferencia entre quienes experimentan y quienes esperan empieza a ampliarse. Mientras algunas empresas siguen preguntándose si la IA es relevante para su negocio, otras ya están aprendiendo cómo usarla para vender mejor, operar más rápido y tomar decisiones más inteligentes. Y esa brecha crece todos los días.

El verdadero riesgo: creer que esto no aplica para tu empresa. La mayoría de las empresas no desaparecen porque toman una mala decisión. Desaparecen porque no ven venir un cambio. Y hoy uno de los riesgos más grandes para cualquier empresario es asumir que la transformación tecnológica es un problema de otro sector. Porque probablemente exista un competidor —actual o futuro— que ya está pensando cómo utilizar tecnología para hacer mejor lo que vos hacés.

Más rápido.

Más barato.

Más personalizado.

Más eficiente.

La amenaza ya no viene necesariamente de una empresa más grande. Puede venir de una empresa más adaptable.

La pregunta que todo dueño debería hacerse

En lugar de preguntarse: “¿Necesitamos invertir en tecnología?” Quizás la pregunta correcta sea otra: “Si fundáramos esta empresa hoy, en 2026, ¿la construiríamos exactamente igual?” La respuesta suele ser reveladora. Porque obliga a cuestionar procesos, canales comerciales, experiencias de cliente y formas de trabajo que muchas veces se mantienen simplemente por costumbre. Y ahí suelen aparecer las mejores oportunidades.

TECNO5 La mayoría de las empresas no desaparecen porque toman una mala decisión. Desaparecen porque no ven venir un cambio. Archivo.

La tecnología ya no es un proyecto

Durante años la tecnología fue vista como algo que se implementaba. Un sistema nuevo. Una página web. Un cambio de software. Un proyecto. Hoy esa lógica empieza a quedar atrás. La tecnología ya no es un departamento. Ya no es una industria. Ya no es un proyecto aislado. Es una capacidad que empieza a definir quién gana y quién pierde en prácticamente todos los mercados.

Por eso, la pregunta ya no es si la tecnología va a transformar tu negocio. La pregunta es si vas a liderar esa transformación o si vas a esperar a que la haga tu competencia primero. Porque en un mundo en el que la tecnología atraviesa todas las industrias, quedarse quieto también es una decisión. Y rara vez es la mejor.

* Rodrigo Navarro, Socio Director de Ascent, imagen para acompañar.