La estrategia de Mendoza para potenciar sus yacimientos convencionales

La provincia estuvo presente en Arpel 2026 y presentó las estrategias que se ejecutan para poder potenciar la producción en yacimientos convencionales.

Durante esta semana, Mendoza estuvo presente en la Conferencia Arpel 2026, uno de los encuentros más importantes de la industria energética de América Latina y el Caribe. Lucas Erio, director de Hidrocarburos de la provincia, expuso las estrategias para potenciar los yacimientos convencionales y las políticas implementadas para su fortalecimiento.

Bajo el lema “Juntos somos energía. Promoviendo la competitividad de la industria del petróleo y gas, la seguridad energética y el crecimiento económico en América Latina y el Caribe”, el encuentro reunió autoridades, empresarios, organismos internacionales, académicos y asociaciones energéticas para debatir las fortalezas y desafíos de la industria. La conferencia se desarrolló en el hotel Hilton de buenos Aires, del 1 al 4 de junio.

lucas erio mendoza director hidrocarburos Lucas Erio, director de Hidrocarburos de Mendoza.

Los planes de Mendoza para los yacimientos convencionales Erio sostuvo la importancia de la actividad convencional y señaló las políticas públicas orientadas a la eficiencia, la innovación y la generación de incentivos para buscar nuevas inversiones.

La estrategia provincial apunta a fortalecer la producción convencional mediante la recuperación secundaria y terciaria, la incorporación de tecnología y la mejora continua de la eficiencia operativa, al mismo tiempo que se trabaja en la apertura de nuevas oportunidades vinculadas al desarrollo de recursos no convencionales.