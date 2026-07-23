Las ventas en supermercados volvieron a caer en mayo y acumularon cinco meses en baja

Las ventas en supermercados registraron una nueva baja en términos reales durante mayo y extendieron la tendencia negativa que atraviesa el consumo masivo desde comienzos de 2026. De acuerdo con los datos publicados por el INDEC, las ventas a precios constantes retrocedieron 0,7% interanual y acumularon una caída de 2,8% en los primeros cinco meses del año.

El desempeño del sector mostró, sin embargo, una mejora respecto del mes previo. La serie desestacionalizada aumentó 0,9% frente a abril, mientras que la tendencia-ciclo avanzó 0,3%, lo que refleja una leve recuperación mensual.

En valores corrientes, las ventas alcanzaron los $2,50 billones, un incremento interanual de 25,9%, impulsado por el aumento de los precios más que por un crecimiento del volumen comercializado. El índice de precios implícitos de las ventas mostró una suba interanual de 26,8%.

Entre los distintos rubros, los mayores incrementos nominales correspondieron a electrónicos y artículos para el hogar, con una suba de 49,1%; carnes, con 40,6%; otros artículos, con 40%; y alimentos preparados y rotisería, con 24,8%. En términos de participación sobre la facturación, almacén continuó siendo el principal segmento con el 27,1% del total, seguido por carnes (14,6%), artículos de limpieza y perfumería (13,1%) y lácteos (11,3%).

Las tarjetas de crédito mantuvieron su posición como el principal medio de pago, al concentrar el 45% de las ventas. Las operaciones abonadas con este instrumento sumaron $1,13 billones y crecieron 24,1% interanual. Las tarjetas de débito representaron el 23,9% del total, con un incremento de 13,1%, mientras que el efectivo explicó el 16,5% de las ventas y aumentó 27,5%. El mayor crecimiento correspondió a los otros medios de pago —que incluyen billeteras virtuales, códigos QR, gift cards y vales, entre otros—, con un avance de 60,7% y una participación de 14,6%.

Las compras presenciales continuaron dominando el negocio. El 96,6% de las ventas se realizó en los salones comerciales, con una facturación de $2,42 billones y un incremento de 26,1% interanual. Las operaciones efectuadas por canales online representaron apenas el 3,4% del total, aunque crecieron 22,3% respecto de mayo de 2025.

El informe también mostró un retroceso en el empleo del sector. Los supermercados ocuparon a 96.240 personas en mayo, un 3,3% menos que un año atrás. El ticket promedio alcanzó los $37.686, con un aumento de 27,5%, mientras que las ventas por metro cuadrado se ubicaron en $741.205, un incremento nominal de 26,7%.

Autoservicios y shoppings

El panorama fue similar en los autoservicios mayoristas. Las ventas a precios constantes descendieron 2,3% interanual en mayo y acumularon una baja de 3% en los primeros cinco meses de 2026, aunque la serie desestacionalizada mostró una recuperación mensual de 2,3%. En valores corrientes, la facturación alcanzó $388.237 millones, con un incremento de 23,7% respecto del mismo mes del año anterior.

Los shoppings exhibieron una evolución más favorable. Las ventas a precios constantes crecieron 11,9% interanual en mayo, aunque el acumulado del año todavía mostró una disminución de 2,1%. En términos corrientes, la facturación ascendió a $670.215 millones, un 33,1% superior a la registrada en mayo de 2025.