Las ventas en supermercados volvieron a caer en mayo y acumularon cinco meses en baja
Las ventas en supermercados acumulan cinco meses consecutivos en baja, aunque mejoraron respecto al mes anterior.
Las ventas en supermercados registraron una nueva baja en términos reales durante mayo y extendieron la tendencia negativa que atraviesa el consumo masivo desde comienzos de 2026. De acuerdo con los datos publicados por el INDEC, las ventas a precios constantes retrocedieron 0,7% interanual y acumularon una caída de 2,8% en los primeros cinco meses del año.
El desempeño del sector mostró, sin embargo, una mejora respecto del mes previo. La serie desestacionalizada aumentó 0,9% frente a abril, mientras que la tendencia-ciclo avanzó 0,3%, lo que refleja una leve recuperación mensual.
En valores corrientes, las ventas alcanzaron los $2,50 billones, un incremento interanual de 25,9%, impulsado por el aumento de los precios más que por un crecimiento del volumen comercializado. El índice de precios implícitos de las ventas mostró una suba interanual de 26,8%.
Entre los distintos rubros, los mayores incrementos nominales correspondieron a electrónicos y artículos para el hogar, con una suba de 49,1%; carnes, con 40,6%; otros artículos, con 40%; y alimentos preparados y rotisería, con 24,8%. En términos de participación sobre la facturación, almacén continuó siendo el principal segmento con el 27,1% del total, seguido por carnes (14,6%), artículos de limpieza y perfumería (13,1%) y lácteos (11,3%).
Las tarjetas de crédito mantuvieron su posición como el principal medio de pago, al concentrar el 45% de las ventas. Las operaciones abonadas con este instrumento sumaron $1,13 billones y crecieron 24,1% interanual. Las tarjetas de débito representaron el 23,9% del total, con un incremento de 13,1%, mientras que el efectivo explicó el 16,5% de las ventas y aumentó 27,5%. El mayor crecimiento correspondió a los otros medios de pago —que incluyen billeteras virtuales, códigos QR, gift cards y vales, entre otros—, con un avance de 60,7% y una participación de 14,6%.
Las compras presenciales continuaron dominando el negocio. El 96,6% de las ventas se realizó en los salones comerciales, con una facturación de $2,42 billones y un incremento de 26,1% interanual. Las operaciones efectuadas por canales online representaron apenas el 3,4% del total, aunque crecieron 22,3% respecto de mayo de 2025.
El informe también mostró un retroceso en el empleo del sector. Los supermercados ocuparon a 96.240 personas en mayo, un 3,3% menos que un año atrás. El ticket promedio alcanzó los $37.686, con un aumento de 27,5%, mientras que las ventas por metro cuadrado se ubicaron en $741.205, un incremento nominal de 26,7%.
Autoservicios y shoppings
El panorama fue similar en los autoservicios mayoristas. Las ventas a precios constantes descendieron 2,3% interanual en mayo y acumularon una baja de 3% en los primeros cinco meses de 2026, aunque la serie desestacionalizada mostró una recuperación mensual de 2,3%. En valores corrientes, la facturación alcanzó $388.237 millones, con un incremento de 23,7% respecto del mismo mes del año anterior.
Los shoppings exhibieron una evolución más favorable. Las ventas a precios constantes crecieron 11,9% interanual en mayo, aunque el acumulado del año todavía mostró una disminución de 2,1%. En términos corrientes, la facturación ascendió a $670.215 millones, un 33,1% superior a la registrada en mayo de 2025.