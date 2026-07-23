El consumo masivo cayó en junio por sexto mes al hilo y acumula un retroceso de 3% en el año

Los datos de Scentia revelan que los productos de limpieza y los alimentos perecederos lideran las bajas en el consumo masivo.

Los argentinos empezaron a cambiar la forma de consumo.

El consumo masivo no logra repuntar y volvió a caer en junio un 2,4% mensual y un 2,7% interanual. Así, hilvanó seis meses consecutivo de retrocesos frente a 2025. El acumulado del año ya marca un rojo de 2,9%. Los datos surgen del último informe de la consultora Scentia.

El estudio destalló que los productos que más bajaron en el año fueron: limpieza de ropa y hogar (-7,1%), alimentos perecederos (-5,6%) y desayuno y merienda (-5,3%).

Supermercados Las ventas en los supermercados siguen sin repuntar. En el exto mes del año, las ventas en este sector cayeron 0,9% frente a mayo y 2,6% frente a junio de 2025. El informe reflejó que en el primer semestre el consumo en este ítem se derrumbó un 4,6%.

En los autoservicios independientes, el consumo cayó 1,9% mensual, 1,6% interanual y 3,2% en el primer semestre.

En los mayoristas, las ventas bajaron 4,2% mensual, retrocedieron 3,3% interanual y acumulan una caída de 3,8%.